Penélope é uma cadelinha da raça Shitzu de 5 anos - Divulgação

Publicado 03/12/2021 12:16

Rio - Uma família de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, faz apelo nas redes sociais para encontrar a cachorrinha Penélope, de 5 anos, que foi roubada na última segunda-feira (29), durante uma assalto à residência, no bairro de Santa Catarina. De acordo com os donos do animal, da raça Shitzu, após terem sido trancados pelos assaltantes no banheiro da casa, perceberam que a cadelinha também foi levada.

Maiene Silva, dona de Penélope, contou que chegava da rua com sua filha de 9 anos, uma amiga e sua mãe, quando a casa foi invadida por criminosos, que anunciaram o assalto. Os bandidos, que trancaram a família no banheiro da residência, levaram os telefones, dinheiro, e por fim, fugiram levando a cadela.

"Ela era uma cachorra mimada, foi criada com criança. Ela de manhã comia queijo minas, não queria comer outra coisa. Ela comia banana de manhã. Então eu fico imaginando, ela deve estar sentido a nossa falta demais. Aqui em casa parece que morreu alguém. Primeiro passamos o trauma do assalto, e agora saber que ela não está mais aqui", lamentou Maiene.

Ainda segundo a dona, ainda não há informações que levem ao paradeiro da cachorrinha, o que tem deixado os donos angustiados com a perda. "Já me ofereceram um animal parecido com ela, mas Penélope é insubstituível. Ela é da família", contou. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Aqueles que souberem de qualquer informação que possa levar ao paradeiro da cadelinha Penélope devem entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.