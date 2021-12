Secretaria Estadual de Saúde inaugura tenda na UPA de Marechal Hermes - Fabio Costa/Agência O Dia

Secretaria Estadual de Saúde inaugura tenda na UPA de Marechal HermesFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 03/12/2021 13:52

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde inaugurou nesta sexta-feira (3) a primeira tenda para atendimentos de casos leves de gripe, diante do surto de Influenza que tem lotado a rede pública, principalmente na cidade do Rio. A primeira estrutura inaugurada foi na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Marechal Hermes. Segundo o secretário Alexandre Chieppe, os casos de gripe não têm se transformado em aumento na rede hospitalar.

"O que estamos vendo é que a imensa maioria dos casos são leves, que não requerem internação. Estamos vendo nas UPAs, por exemplo, que quase todas as pessoas atendidas estão sendo liberadas, medicadas como sintomáticas, não precisando nenhum tipo de suporte a mais. Então, isso de certa forma dá tranquilidade porque não sobrecarrega a rede hospitalar", afirmou o secretário.

A tenda nas UPAs da Tijuca e de Botafogo serão inauguradas neste sábado (4). A UPA da Penha também estava na programação, mas segundo o secretário, o atendimento nesta sexta estava "muito tranquilo" e uma nova avaliação será feita na próxima semana.

As cidades de Nova Iguaçu e Duque de Caxias registraram um aumento de 200% nos casos de gripe. No Rio, o atendimento nas UPAs estaduais subiu em 400%.

Dificuldades na produção de vacina

A dificuldade encontrada pelas secretarias estadual e municipais é na aplicação da vacina contra a gripe, cuja campanha está aberta para toda a população acima de seis meses de idade. Segundo o secretário estadual, há falta de vacinas no mercado, já que este é um período usualmente de produção, não de venda de imunizantes - o aumento dos casos de gripe costuma acontecer na metade do ano.

"Todo o mundo agora está na fase de produção de vacinas. Não existe nenhuma fábrica no mundo que hoje tenha vacina disponível. Essa vacina só vai estar disponível lá para os meses de fevereiro. Então, agora o que a gente tem que fazer é intensificar as medidas de prevenção, do mesmo jeito que a gente faz com covid. Aqueles pacientes que têm um risco maior de evolução para a forma mais grave, principalmente as crianças e idosos, além de pessoas com comorbidades, podem se beneficiar dos medicamentes comprovadamente eficazes contra a gripe que estão disponíveis na rede de saúde", afirmou o secretário.

A cidade do Rio ainda não sabe se terá vacinas suficientes para continuar a campanha na próxima semana. Na segunda-feira, a aplicação chegou a ser suspensa por um dia - voltou no dia seguinte, após a doação de doses vindas do estado do Espírito Santo.