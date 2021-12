Cidade do Samba foi transformada em passarela para os mini-desfiles na festa de apresentação dos sambas da Série Ouro para o Carnaval 2022 - Magaiver Fernandes/Divulgação LIGA-RJ

Publicado 05/12/2021 23:58

Rio - Milhares de sambistas estiveram presentes na Cidade do Samba, ao longo da noite de sábado e madrugada de ontem, para prestigiarem o lançamento oficial do CD com os sambas-enredo da Série Ouro para o Carnaval 2022. A festa em formato inovador, com mini desfiles para cada uma das 15 agremiações do grupo, atraiu a atenção do público, que pôde acompanhar de perto as apresentações e matar um pouco a saudade.

Se depender do presidente da LIGA-RJ, Wallace Palhares, o modelo de evento chegou para ficar. "Daqui para frente, todo ano teremos este evento. E vai ser cada vez mais o samba voltando para o povo. É o sambista, o componente retomando o seu protagonismo", declarou.

É importante ressaltar que o evento seguiu todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio. Espectadores e desfilantes tiveram de comprovar a vacinação contra covid-19 para participar, seja através da caderneta física ou digital.

"A gente fez tudo com a maior responsabilidade, tendo o maior controle possível, para voltarmos com tudo", assegurou Wallace Palhares.

Como foi a festa

A maratona teve início por volta das 19h15 de sábado e a Em Cima da Hora, que terá a missão de abrir os desfiles oficiais na sexta-feira de Carnaval, foi a primeira a se apresentar. E logo na abertura, a agremiação de Cavalcanti brindou o público presente na Cidade do Samba com a coroação da nova rainha de bateria da escola, algo inédito no Carnaval. Além dos mini desfiles, o evento também contou com a apresentação do grupo SER no palco principal da Cidade do Samba, cantando sambas históricos do Carnaval, durante os intervalos. O público ainda teve diversas opções de comidas e bebidas, em food trucks e barracas instaladas no local.

Na sequência, Inocentes de Belford Roxo, Unidos da Ponte, Acadêmicos do Vigário Geral, Unidos de Bangu, Império Serrano, Acadêmicos do Sossego, Acadêmicos de Santa Cruz, Império da Tijuca, Acadêmicos do Cubango, Lins Imperial, União da Ilha, Estácio de Sá e Unidos do Porto da Pedra também passaram pela passarela montada na Cidade do Samba. A Unidos de Padre Miguel, vice-campeã do grupo no último Carnaval, foi a responsável por encerrar as apresentações, já com céu claro, pouco depois das 05h.

Idealizador, ao lado do carnavalesco André Rodrigues, Wilsinho Alves comemorou o sucesso do evento. "Transformar a Cidade do Samba em uma mini Sapucaí sempre foi uma ideia na minha cabeça. Montamos uma estrutura para atender o sambista, com diversos espaços para eles e acho que todo mundo saiu feliz. Tenho que agradecer ao presidente Wallace Palhares e toda diretoria da Liga-RJ pela acolhida, por comprar a ideia, que é um projeto ousado. Espero é que entre para o calendário do Carnaval", afirmou.