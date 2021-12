Vacinação contra covid-19 - Divulgação

Vacinação contra covid-19Divulgação

Publicado 05/12/2021 22:40 | Atualizado 06/12/2021 06:57

Rio - O município do Rio alcançou, na noite deste domingo, a marca de 99,9% dos adultos com a primeira dose da vacina contra covid-19. O número de cariocas que receberam a primeira dose ultrapassa os 5,8 milhões. Deste grupo, 95% está com o esquema vacinal completo no Rio. Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, comemorou o marco.

"Chegamos a 99,9% dos adultos com primeira dose, 95% dos adultos com esquema vacinal completo e 22% dos adultos com dose de reforço. Hoje é extremamente raro encontrar um caso grave de COVID-19 na Cidade do Rio", afirmou.

Chegamos a 99,9% dos adultos com primeira dose, 95% dos adultos com esquema vacinal completo e 22% dos adultos com dose de reforço.

Hoje é extremamente raro encontrar um caso grave de COVID-19 na Cidade do Rio. @Saude_Rio @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/7xMHIlCXqs — Daniel Soranz (@danielsoranz) December 6, 2021

O número de vacinados com pelo menos a primeira dose, ou a dose única, representa 87,7% da população total carioca. No Rio, até o momento, há 143.559 pessoas vacinadas com a dose da Janssen. Em relação à dose de reforço, 1.156.683 cariocas receberam a terceira dose no município. No total, 12.216.438 foram aplicadas no Rio.

Vacinação contra gripe



A pasta enviará mais de 160 mil doses do imunizante contra a influenza. O estoque de doses nos postos municipais de saúde se encerrou nesta sexta-feira. Por isso, a vacinação contra a influenza na cidade do Rio, que vive surto de gripe, foi paralisada neste sábado.