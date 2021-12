Jonatas e a esposa, Aline - Arquivo Pessoal

Publicado 06/12/2021 00:00

Nas imagens, uma bicicleta retorcida e um corpo magro, sofrido no chão, de um jovem que deveria pedalar quilômetros por dia para sustentar a família.

Entre o desespero das pessoas em volta, dava pra ver a calça e a camisa rasgadas pela força do impacto.

A tragédia que aconteceu com Jônatas Santos, de 30 anos, na Barra, atropelado pelo jogador do Flamengo Ramon, deixa bem clara a fragilidade e a falta de segurança de tantas pessoas que trabalham com entregas por aplicativos.

Esta coluna já falou por várias vezes sobre as condições quase desumanas em que esses ciclistas e motociclistas enfrentam dia após dia no Rio de Janeiro, e o descaso dos aplicativos em relação a tudo isso.

Infelizmente, são poucos, ou quase nenhum, os direitos garantidos para esta categoria! Quantos Jônatas, que deixa mulher e duas filhas, vão precisar morrer para que há uma regulamentação desse serviço que se tornou tão essencial, ainda mais nos últimos tempos?

É claro que ninguém aqui vai fazer pré-julgamento do jogador, em que situação aconteceu o atropelamento… Isso é com a polícia! Até porque ele prestou socorro e foi ao hospital.

Mas alguém precisa ajudar esses trabalhadores que põem a vida em risco a todo instante!

Alguém tem que ser responsabilizado, e a família de Jonatas, e de todos que passam por isso, precisam de suporte. Só notinha pronta, lamentando o que aconteceu, não rola.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

O fim de semana girou no entorno da polêmica… Quem realmente cancelou o Réveillon do Rio de Janeiro?

Primeiro que ninguém tem poder maior que ninguém nessas decisões.

A maioria não sabe, mas na pandemia a medida mais restritiva é que vale. Ou seja, no caso dos governos municipais e estaduais não chegarem a um acordo, vale o que for mais "conservador".

No caso do Rio, em relação à virada, foi a prefeitura, só que, como tudo no Brasil, os bastidores são os mais interessantes.

Virou um jogo estratégico do "de quem é a culpa". Porque não podemos ignorar que economicamente é ruim para a cidade.

Rede hoteleira e de restaurantes esperava tirar o prejuízo do cancelamento do ano passado…

Mas eu fico aqui pensando: os grandes patrocínios estavam fechados?

Porque não se engane! Festas grandiosas assim têm só patente alta, bigode grosso por trás, e eu duvido que já estavam garantidos numa festa ainda polêmica e que poderia soar um descuido patrocinar.

Bora colocar o Pingo no I…

Em decisões políticas, nem tudo é o que parece… Comitê de Saúde foi só uma consulta. O que definiu mesmo, a gente nunca vai saber de fato.

TÁ TRISTE!

Procuraram a coluna nas redes sociais e, se já não bastasse a situação triste, o negócio ficou pior…

Cerca de 12 animais resgatados das ruas pela Dona Elvira Matos, de 61 anos, morta no assalto dentro de um ônibus em São Gonçalo na última sexta, precisam de um lar.

Ela era protetora de animais e cuidava deles com todo amor. Que dó, gente…

Os bichinhos estão castrados e vacinados, e isso só mostra o cuidado que Elvira tinha por eles.

Então, quem quiser adotar um desses animais, pode procurar a coluna para que a gente faça o contato!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É adoção com amor e responsabilidade, e tenho dito!