Silas Nascimento Isquierdo, de 84 anos, luta na fila do SISREG para conseguir uma biópsia. - Arquivo Pessoal

Publicado 19/11/2021 00:00

"Isabele, Isabele! Posso trocar duas palavrinhas com você? A ajuda não é nem pra mim, mas para o meu sogro que tá sofrendo".

Na minha correria, eu parei para ouvir o José Carlos, genro do Seu Silas Nascimento Isquierdo, morador do Tanque. O senhor, de 84 anos, está há três meses na luta por uma biópsia, por conta de uma suspeita de câncer de próstata!

Três meses só para conseguir fazer o exame… Imagina se precisar fazer a cirurgia!

Essa é a realidade de muitas pessoas que peregrinam na fila insuportável do SISREG.

"Ele urra de dor, dia e noite, sem parar. Está tomando muita morfina, mas nada adianta. É emergência, a gente pede socorro", afirma José Carlos.

Eu não aguento mais falar sobre descaso. Já deu. É sofrimento, gente! Quantas pessoas vão precisar morrer pra essa fila sem fim poder andar?

Isso porque a gente tá no Novembro Azul, hein… Do que adianta escolher um mês pra conscientizar, se nos outros meses não resolve o problema?!

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que Seu Silas será agendado assim que houver disponibilidade de vaga, e se ele apresentar quadro de emergência, deve procurar uma unidade de urgência e emergência para avaliação.

Hã? Mas já é uma emergência! Acelera isso aí!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Sabe quem é um dos grandes responsáveis pelos acidentes de trânsito no Brasil? O transporte clandestino, cada vez mais utilizado pela população.

Domingo agora é o dia mundial em memória das vítimas de trânsito e os números desses acidentes no país são assustadores, mais de 300 mil por ano. Muitas pessoas morrem e outras ficam com sequelas pra sempre, algo muito triste.

A gente vê um monte de transporte pirata por aí faturando e, na pandemia, com a diminuição das frotas legalizadas, eles deitaram e rolaram, sem compromisso algum com a segurança dos passageiros.

Por isso que a Associação das Empresas de Transportes Terrestres (ABRATI) está apoiando essa causa… Pra resguardar não só os passageiros, mas também aqueles que dirigem.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Com segurança e sem barbeiragem, todo mundo sai na frente!

TÁ CRIATIVO!

A criatividade do carioca é impressionante - Isabele Benito

"Água, 2 reais… Viagra, 1 real!"

Oi?? Foi isso mesmo que eu li?! Sim, ninguém me mandou não… Eu que vi a placa!

Na hora foi um susto.

Próximo à Rio Star, calorão de volta ao Rio e o ambulante lá tranquilão, só fazendo o "negócio" prosperar!

O carioca só não vende terreno na lua porque não quer… E olha que já tentaram.

Ô povo criativo! Na pandemia, cada um se vira como pode, né? Mas o Viagra era só marketing… O dele é natural: amendoim!

É claro que ele deve saber que vender medicamento sem receita é crime.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Carioca no corre é assim, sempre com uma boa ideia na cabeça! Vai vender muito, e tenho dito.