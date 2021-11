Publicado 10/11/2021 06:00

Olha, eu nunca pensei que fosse ficar feliz com o trânsito… Mas depois de encontrar aquela região às moscas e agora ver que ela já está se movimentando novamente, ah é bom demais. Desde que o prédio do SBT se mudou para o Centro do Rio eu comecei a observar… As coisas já começam a fluir de uma forma diferente por lá.



É uma sensação gostosa de saber que o coração da cidade tá ganhando fôlego, com as empresas voltando a atuarem de forma presencial e a vacinação avançando. Isso, é claro, causa um impacto positivo numa das categorias mais prejudicadas nessa pandemia, que foi o comércio.



Quem não lembra a angústia, sem saber do futuro que foi o início da pandemia, quando muitos restaurantes e lojas tiveram que fechar as portas? Agora, no lugar de restaurantes fechados, há investimento. A gente já começa a reparar as pinturas, as reformas, tudo para um futuro bem próximo…



É mais gente trabalhando e consequentemente consumindo, ou seja, fazendo a Economia girar! Ainda vai demorar um pouco para aquela região voltar a ser pulsante, mas com o incentivo necessário é questão de tempo para que ela retome o valor que sempre teve.



O que eu tenho certeza é que não vai demorar muito para eu voltar a reclamar do trânsito, mas é melhor assim, né? Então, bora reerguer! A hora de virar esse jogo é agora.

PINGO NO I

E mudou o presidente do INSS… Saiu o Leonardo Rolim e assumiu José Carlos de Oliveira. O objetivo, lógico, é fazer com que ele consiga diminuir essa fila de espera absurda de quase dois milhões de pessoas atrás dos seus benefícios.



Tantos já passaram e não conseguiram… Será que agora vai?! É tanto problema que, sinceramente, a gente fica incrédulo com uma notícia dessa. Porque adianta de nada ficar promovendo dança da cadeira se quem sempre cai com a bunda no chão é o povo cansado de esperar… E olha que de esperar sentado a população entende e muito!



Quem acompanha essa coluna, sabe o quanto a gente cobra e briga com o INSS para que ele melhore o seu serviço. É ineficiente, inoperante e só prejudica o pobre.



A gente fica na torcida, na expectativa que melhore sim... Ninguém aqui joga contra! O novo presidente já tem um ponto positivo, é ex-superintendente regional, mas tem que mostrar serviço. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai cobrar.



Então, bora colocar o Pingo no I… Alô, novo presidente! O olho tá aberto… E se precisar, todo mundo já sabe, né? Reclamar é com a gente mesmo.







TÁ BONITO!

Ontem, o programa de rádio foi na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu - Talita Giudice

Ontem eu fiz o meu programa de rádio diretamente da Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu… E que legal foi reencontrar o povo depois de quase dois anos sem um contato tão próximo. Mesmo com todo mundo de máscara, dava pra ver os olhos de quem acompanhava brilhando!



Inclusive os meus, afinal, qual olho que não brilha quando a gente faz o que ama?! Isso tudo tá acontecendo graças à conscientização e ao avanço da vacinação, mesmo com uns e outros não ajudando muito!



A batalha ainda não acabou, mas são esses momentos que nos fazem ter certeza de que estamos no caminho certo. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Falta pouco pra gente voltar a ser feliz, a vacina tá on, e tenho dito!