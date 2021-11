Publicado 03/11/2021 06:00

Imagem rara a que eu recebi… Meu leitor, Rodrigo Paraguassú, de uniforme no primeiro dia de trabalho, depois de mais de um ano na fila por emprego. Felicidade pra ele, realidade tão distante de outros 20 milhões de brasileiros desempregados e desalentados.



O desalento é algo que assola o Brasil. Gente que não procura mais por não ter perspectiva ou até mesmo dinheiro para o transporte público… E o que mais revolta é a inércia dos parlamentares. Senadores e deputados não esboçam nenhum choque diante da realidade do desemprego no Brasil!



Esquerda e direita se misturam num jogo de quem dá mais palco para o adversário. Não ficou claro? Vou tentar ser mais explícita. Por força da minha profissão, sigo os políticos mais polarizados do país. A esquerda ultimamente só gasta suas redes e energias em dar palco ao presidente e seus aliados, com visões sobre os absurdos que ele coleciona.



A direita por sua vez faz o mesmo, só que ao contrário… E o Centrão? Bem, o Centrão continua igual: esperando o melhor barco pra embarcar em 2022. Mas é o povo!? Me diz, onde fica nisso?



Enquanto eles ficam no jogo de cena, visando o próximo pleito, o povo precisa comer, ter emprego… Há dois meses, um projeto que incentiva empresários e comerciantes a distribuírem mais empregos para pessoas entre 18 e 28 e acima dos 50 anos que mais sofreram na pandemia com renda, simplesmente boia em Brasília e ninguém debate!



Qual a preocupação dos nobres com a situação do Brasil?! Enquanto o jogo deles corre, o brasileiro morre de fome numa fila, sem perspectiva, onde até pra respirar custa caro. 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Que lindo ver a garotada participando dos Jogos Escolares Brasileiros, que tá rolando no Rio até esta sexta e reúne estudantes de todo o Brasil…



Ontem, uma comitiva enorme passou por mim no aeroporto, quando eu estava a caminho de São Paulo para uma gravação, e eu achei o máximo!



A gente tem visto uma série de reclamações dos pais, sobre falhas na organização do evento, o que é lamentável e deve ser resolvido, mas é inegável ver a alegria e a vontade desses jovens em participar das competições, de todas as modalidades. É incrível…



Depois das Olimpíadas e com esse turbilhão de acontecimentos que o Brasil passa, ninguém mais tem falado sobre esporte. A gente precisa falar mais! Então, bora colocar o Pingo no I…



Incentivar jovens no esporte é favorecer um amanhã cheio de vida. Se joga, galera!



TÁ FEIO!

Conjunto Recanto das Garças, em Padre Miguel - Divulgação

Tem gente que vai olhar essas imagens e ainda perguntar: “Como alguém consegue viver num mar de lama, desse jeito?”



Pois é… Me diz, como?! Porque ninguém, com certeza, gosta de viver nessa humilhação. Mas o povo do conjunto Recanto das Garças, em Padre Miguel, está sendo obrigado. Se o negócio já era péssimo antes, com esses dias chuvosos só piorou! E cadê que alguém aparece pra dar uma solução? É puro descaso.



“Fizeram uma maquiagem muito da mal feita aqui e nunca mais apareceram. A gente se sente abandonado e só quer um pouco de dignidade”, conta um morador.



Nada disso deveria estar sendo pedido, é serviço básico! Tem que ser obrigação das autoridades. E ainda tem gente que não colabora, vai lá e joga lixo. Aí fica difícil… Por isso, se você me perguntou se tá feio ou bonito…



Alô, Dona Prefeitura! O nome do condomínio tá aí, é só ir lá e trabalhar… O que não pode é o povo se afundar ainda mais! E tenho dito.