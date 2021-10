Publicado 27/10/2021 00:00

Nas últimas 48 horas, 2 episódios retrataram bem a Baixada Fluminense como ela é: a "Terra do Bang-Bang".

Um menino de apenas 1 ano, Mário Neto, acompanha seu pai na barbearia para um corte de cabelo e sai de lá sem vida, por causa de vagabundos, covardes que tinham como alvo um dos clientes próximos ao local.

Eles pararam, dispararam, atingiram e mataram 2 homens, a criança ao lado do pai e ainda feriram Théo, de 3 anos, que não para de falar que viu o irmão morrer.

O pai do pequeno Mário disse: "Hoje foi meu filho, perdeu a vida cortando o cabelo… Mais uma vítima da violência".

Eu vou além. Não é só vítima da violência!

Enquanto a gente ficar com esse discurso vago de que é "mais um número", a gente não vai sair do lugar. Parem! Peguem o dedo, toquem na ferida e chorem com a dor desse pai!

Não é vítima da violência… É vítima de uma política em que, muitas vezes, protege os bandidos do Rio de Janeiro. Sim! Aqui bandido é protegido, de uma forma que esse pai não será.

"A que ponto chegamos?!" Defendemos uma política de segurança seletiva? Não depende quem é a vítima, só a causa, se alguém atirou?!

Como podem bandidos armados pararem, sacarem fuzis, metralharem lugares onde têm famílias e nada acontecer com eles?

As pessoas fazem discursos em cima da dor do pobre, mas ninguém dá uma solução efetiva!

Ninguém investe em treinamento policial pra prender os vagabundos… E é isso que dá: o crime se torna sustentável quando não há punição!

Na Baixada sempre foi assim…

Na outra situação, a gente viu vagabundos apontando fuzil para crianças, famílias inteiras, em um arrastão dentro de um culto.

Surreal ver a correria, o desespero do menino que brincava com uma bola!

Se a gente não controlar isso, a gente vai seguir contabilizando em cima desse discurso de "mais uma vítima da violência".

Não pode, não dá! A Baixada tá largada há muito tempo.

É muito discurso pra pouca efetividade. E quem fica pelo caminho são crianças como Mário Neto.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Tem coisa mais Rio de Janeiro do que esse assalto da Porsche no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu?

O técnico em eletrônica Rogério pega o carro do cliente e leva pra fazer um teste… E ainda chama a esposa… Aí os vagabundos chegam e levam ele e o carro! Até ele explicar que a Porsche não era dele tudo já virou cena de novela.

Ele conversou comigo e eu não aguentei… Como a gente riu, lógico que depois do susto!

"Moço, olha minhas unhas de graxa… Acha mesmo que eu vou ter um carro desse?!", contou ele, que mostrou até a conta bancária.

Que figura… E ainda terminou nosso papo cantando, fazendo um dueto com o repórter Fabiano Martinez, acredita?

"Garota, eu vou pra Califórnia perder as coisas numa boa!!!"

É a música do bairro…

Bora colocar o Pingo no I…

Nada mais abala o carioca! Que bom que ele e a mulher estão bem e levando tudo no humor.

TÁ BONITO!

Projeto Emunah precisa de doações - Divulgação

O projeto Emunah, que atende na comunidade Vila Taboinha, em Vargem Grande, voltou com as atividades presenciais e precisa muito de ajuda!

O projeto recomeçou com as aulas de reforço escolar, Muay-Thai, Jiu-Jitsu, e outras atividades para crianças e adolescentes da região…

Qualquer colaboração tá sendo muito importante para transformar a vida da comunidade, seja material escolar, collants, sapatilhas, luvas e kimonos… Tudo é bem-vindo!

Entre em contato pelo telefone (21) 97971-4321 e faça a criançada feliz da vida.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É sorriso de criança garantido e a certeza de que o futuro vai ser ainda melhor, e tenho dito!