Publicado 01/11/2021 06:00

Olha, vou te contar… Se Manoel Carlos resolvesse escrever sua última novela sobre o Rio agora, ele teria um trabalho danado. Aquelas imagens bonitas de sol, praia lotada, gente caminhando no calçadão, ele ia ter que tirar de arquivo.



A trilha sonora teria que ser Beatles ao invés de Tom Jobim, só pra combinar com o clima da cidade. Nada de Caetano cantando o “Samba de Verão”! A gente está em novembro e o sol não aparece… Não tem luz do dia. O Rio virou Londres. Diz pra mim: o negócio tá sem graça pra quem mora aqui ou não tá?



Tem gente que vai dizer “Ah, eu tô amando o tempo assim". Direito da pessoa, mas que esse tempo não combina com o carioca, ah não combina!



A gente já até falou algumas vezes sobre o tempo aqui, a nota pode parecer repetida, mas não, tá chovendo pra caramba mesmo. Nunca vi chover tanto no Rio como nesses últimos tempos!



Ê desânimo… O sol é a essência desse povo… A kryptonita para enfrentar os dias tão difíceis de quem vive aqui. Morar no Rio é sempre matar um leão por dia! Mas com um calor gostoso e um latão estalando no fim da labuta, tudo fica mais fácil…



Então, São Pedro… Com todo respeito, sem dedo na cara… Quebra essa pra nós? Vem, solzão!



PINGO NO I

Giovanna: camisa 10 do sub-12 do Fogão - Wanderson Gomes

Giovanna: camisa 10 do sub-12 do FogãoWanderson Gomes

O vídeo bombou esse fim de semana e eu mostrei para o meu filho e para quatro amigos dele. “Que jogada!”, disseram eles, surpresos e emocionados. Quando eu contei que era uma menina, eles não acreditaram. “Sério? Alto nível!”



A estrela do vídeo era Giovanna Waksman, de 12 anos, a única menina do time sub-12 do Botafogo e que marcou um golaço na semifinal do torneio. E de quebra, levou o Fogão pra final… Vai jogar contra o Flamengo.



Giovanna deixou todos os meninos em campo pra trás. Ela é um fenômeno… Já tem 15 gols marcados na competição! Não é a camisa 10 do time à toa, né?



Em tempos de Rayssa Leal arrasando no skate e dando orgulho para nós, ver a Giovanna no futebol é a certeza de um futuro e tanto nos gramados. Lembram da frase da Marta na Copa do Mundo de 2019? “Chorar no começo pra sorrir no fim!”



Pois é… A Gigi tá vindo aí com tudo, mulherada! Então, bora colocar o Pingo no I… A base vem forte. Vai que é tua, Giovanna!



TÁ FEIO!

Se tem uma categoria que tá, desde o início da pandemia, cortando um dobrado para conseguir o sustento, essa é a dos entregadores de aplicativos. E no caso deles o risco não é só contra o vírus.



Um motorista do Samu afirma que nos finais de semana, ele e os colegas perceberam um aumento significativo no resgate de feridos da categoria. Em determinadas áreas da Barra da Tijuca, que eles chamam até de “área do IFood”, de tanto entregador que tem acidentado, o desespero para conseguir o maior número de entregas e ganhar um pouco mais é enorme, ao ponto deles se arriscarem e os acidentes serem os mais graves!





Alguns não conseguem mais voltar a trabalhar depois dos acidentes, e outros já até perderam a vida. Aí eu pergunto: quem se responsabiliza por esses trabalhadores? Não há garantias, segurança alguma, por parte desses aplicativos de entrega.



Já não é a primeira vez que a gente cobra essa questão por aqui… Eles se tornaram invisíveis! O que deveria ser ao contrário, já que na pandemia todo mundo precisou e mais ainda deles.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A comida atrasou? É bom pensar duas vezes antes de reclamar, e tenho dito!