Moradores do Jardim Gramacho registram os prejuízos provocados pelo incêndio em depósito de gás na última quarta - Divulgação

Publicado 08/11/2021 06:00

Rachaduras, vidros quebrados, objetos derretidos e um cheiro insuportável de queimado… As imagens são de pura destruição e o cenário parece de um pós-guerra. Esse é o entorno do depósito da Supergasbrás, em Caxias, que sofreu um incêndio gigantesco na última quarta e deixou moradores apavorados.



A coluna recebeu uma série de fotos que mostram o prejuízo desses moradores de Gramacho e que querem de qualquer maneira uma resposta sobre o que aconteceu. Quase uma semana depois, o sentimento deles é de medo e indignação. Quem mora por lá afirma que até agora não recebeu qualquer tipo de ajuda… Tem gente que sequer conseguiu voltar pra casa!



“Tá todo mundo abalado por aqui e ninguém dá uma resposta, um retorno. A gente tem criança, idoso. Até minha caixa d’água derreteu com o calor e ficou por isso mesmo”, conta uma moradora que não quis se identificar, por medo de sofrer represálias.



Ninguém sabe o que fazer pra não ficar prejuízo! O incêndio, que por um milagre não deixou feridos, se tornou um problema, já que ninguém fala em ressarcir esses moradores, só reconstruir o depósito.

“O local é de um revendedor autorizado, tá tudo ok com a documentação, mas ele tem que ajudar a gente que não tem nada a ver com isso e saiu perdendo”, desabafa um outro morador.



As pessoas ainda contam que o depósito tem previsão de reabertura daqui a sete meses, mas ninguém quer essa empresa mais lá, pelos riscos! Até grupo de WhatsApp foi feito para os moradores.



“É muito medo, e a gente tá unido pra conseguir um direito que é nosso, ter nossas casas com segurança”, afirma um deles.



É isso gente… Foi uma fatalidade, mas o que os moradores estão pedindo é de direito deles! Eles são vítimas da história e merecem ter esses custos estornados. A gente sabe que são muitas casas, a logística é grande, ainda tá recente, mas a gente vai ficar de olho pra que o povo não seja passado pra trás.



PINGO NO I

Poxa, patroa… Por que tão cedo? Isso, só o cara lá de cima pode responder… Que fim de semana triste! Doeu na alma. Para nós, perder Marília Mendonça significa perder uma das maiores porta-vozes do nosso movimento feminino.



Uma mulher tão forte, tão única, que a gente ficou chocado que só tinha 26 anos, porque ela parecia que tinha vivido uma vida inteira, mas na verdade a gente confunde inteira, com vida plena e verdadeira.



Como Marília vai fazer falta. Que bom que, pelo menos, sua obra está aí para encorajar cada vez mais a mulherada a ser o que bem entender! Seja com o violão embaixo do braço ou com o copo na mão, tomando aquela cerva.



Então, bora colocar o Pingo no I… Marília parte para renascer um pouco dentro de todas nós. A saudade fica, não tem jeito, mas a força… Ah, essa mermão, vai se multiplicar! Por ela e por todas.



TÁ BONITO!

E a partir de hoje, a Super Rádio Tupi, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, promove a “Semana da Saúde”. Um período voltado para você cuidar do nosso bem mais precioso, a vida!



O evento vai ser super especial, com serviços de doação de sangue, consultas médicas, testes de PSA… Muita coisa boa. E claro, a programação da Tupi vai ser diferente.



Amanhã, a partir das 9 horas, o meu programa será direto da Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu, acompanhando tudo sobre este evento pensado no bem-estar da Família Tupi e de todos que aparecerem por lá!

Então, espero por vocês! Vai lá me dar essa moral? Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É saúde e prestação de serviço nos primeiros lugares, e tenho dito!