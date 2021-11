Morador tenta tranquilizar cachorro apavorado com o barulho dos tiros - Arquivo pessoal

Publicado 15/11/2021 06:00

05:09 da manha, Rua JJ Cowsert, em Tomás Coelho…

O horário da mensagem enviada mostra bem a realidade de moradores que não conseguem dormir por causa dos tiroteios espalhados por todo o Rio de Janeiro. A guerra de facções rivais tira mesmo o sono de quem mora próximo às comunidades! No vídeo recebido pela coluna, pessoas se jogam no chão de casa para se protegerem das balas e até um cachorro tem as orelhas abafadas para não se apavorar com o barulho aterrorizante.



Nos relatos das redes sociais, moradores contam que o tiroteio foi entre o Morro da Primavera e o Juramento. Uma moradora escreveu: “Não podemos nem dormir até um pouco mais tarde, após uma semana cansativa de trabalho.”



É isso… Como viver assim? Nem pra dormir existe tranquilidade!

E não é só por lá. Há meses na Zona Oeste, o tiroteio pode até não ser típico de facções do tráfico, mas mesmo assim o medo, ah esse não é diferente. Lá, a incerteza de quem manda pelo poder paralelo faz o trabalhador ter medo até de depender de transporte alternativo!



Comerciante então, nem se fala. Falta de sossego não é mero ditado… Nem é falta de paz, é terrorismo mesmo. O trabalhador não tem direito a descanso, tudo por culpa de vagabundo brigando por território!

Isso é Rio de Janeiro, o resto é só reduto de bolhas onde o estado ainda tem total poder.



3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I





Pô, aleluia! Achei que nunca mais a gente teria sol nessa terra chamada Rio de Janeiro! Depois de mais de 10 dias, ele finalmente deu as caras e com isso o povo teve um típico fim de semana carioca… Sabe aquela sensação gostosa de que o Rio está voltando a sorrir de novo? O feriadão foi do povo nas praias e ainda teve o retorno da feijoada da Mangueira depois de quase 2 anos e ensaio da Viradouro nas ruas de Niterói…



“Ah, não dá pra dizer que tudo está normal ainda, né?!”



Claro que não, e a gente tem consciência disso. Mas se a gente agora já pode fazer certas coisas como antes é graças à vacinação! Não tem mistério. É só observar os casos da Europa, de pessoas que não se vacinaram! Então, tem que vacinar, pelo bem coletivo.



Bora colocar o Pingo no I…



Vacina no braço é a certeza de que, mesmo com um caminho ainda pela frente, logo a essência do carioca vai voltar a ser compartilhada.



TÁ FEIO!





E o negócio não tá ruim só aqui não…



Quem vive em Campos dos Goytacazes afirma que os assaltos aumentaram e muito neste último ano. Segundo os moradores, as facções se alojaram nos bairros, já que não tem morro e nem favela. “É uma cidade esquecida, largada mesmo. Está muito complicado viver aqui, porque nada tem fiscalização”, conta uma moradora.



É… Acabou aquela história de “sair do Rio pra procurar um lugar seguro.”



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… De uma pandemia a gente tem certeza que vai sair. Agora, da pandemia da criminalidade, essa eu duvido muito! E tenho dito.