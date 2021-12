Lava-tráfico

Nome completo*

Por essa nem a gente esperava.O que a gente acreditava ser apenas uma alternativa de emprego para quem vive à margem da sociedade, era na verdade crime!Crime esse que vai muito além do roubo de água, do desperdício… É o tráfico explorando o serviço da ilegalidade, cobrando uma taxa diária de todo mundo que explorava a irregularidade.Isso tudo na chamada "Faixa de Gaza", bem no coração da Zona Norte! Numa das principais avenidas do Rio de Janeiro, que liga Benfica à Linha Amarela.Há quase dois anos esta coluna denuncia a ação de lava-jatos clandestinos na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos.E a operação da polícia ontem deixou escancarada a atuação das narcomilícias nas comunidades daquela região.A cobrança era generalizada, do menor ao maior valor: dos que lavavam os carros até aos chamados donos dos pontos!Pro crime, não existe critério, isso a gente já tá cansado de saber.Mas imaginar que taxas eram cobradas por traficantes só evidencia a falta do poder público nessas localidades.Demorou para descobrirem, agora vamos ver se alguma coisa vai mudar naquela região.3,2,1… É DEDO NA CARA!