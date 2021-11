Publicado 22/11/2021 01:00

“Ah, minha filha… A minha voz chega a estar diferente. Agora é voz de alegria, por finalmente conseguir resolver o meu problema e organizar minha vida”.



A fala é da Dona Sueli Martins Lopes, de Anchieta, que no início do mês pediu ajuda para a coluna, lembram?



Cadeirante, a aposentada de 71 anos estava há cinco meses sem receber o seu benefício LOAS, do INSS.

Mas depois que esta coluna botou a boca no trombone e mostrou o problema dela, rapidinho trataram de resolver.



A gente fica muito alegre por ver Dona Sueli, que foi até São Cristóvão sozinha, empurrando sua cadeira pra pedir socorro, radiante… Mas o Senhor INSS não fez mais que sua obrigação! E tem que ser assim com todo mundo.



“Até o meu retroativo eu já recebi! Se não fossem vocês, eu estaria até agora dependendo da ajuda da minha família pra sobreviver. Muito obrigada!”



Começamos a semana bem com essa notícia. A gente até não precisaria mostrar aqui que o problema foi resolvido, só que essa é a nossa missão, ser instrumento, dar voz àqueles não são ouvidos.

Isso também é maneira de trazer coragem para aqueles que estão em desespero! A coluna tá aqui, sempre pronta pra soltar tiro, porrada e bomba a favor desse povo do Rio de Janeiro.



Hoje não tem dedo na cara, tem gratidão pela Dona Sueli, mas olhos bem abertos com o INSS e todos aqueles que atrapalham a vida do carioca.

PINGO NO I

Eu sempre me preocupo se no meio em que meu filho está vivendo, assuntos como inclusão, preconceito, racismo, homofobia, estão sendo falados…

Porque assuntos desse tipo não podem ser resumidos somente a uma data, mas sim em todos os dias!



E no dia da consciência negra, no sábado, eu perguntei se na escola dele tinham falado que dia era “aquele dia”.

Prontamente ele respondeu: “não, eu sei porque você me falou”.

Já era pra estar falando! Falar de racismo vai muito além do refletir e o trabalho deve ser feito na escola e também dentro de casa.



Então, bora colocar o Pingo no I…

As palavras não são minhas, mas dele: “Nós podemos lutar contra o racismo, pra que pessoas não sejam prejudicadas na alma e no coração”.

É, tô no caminho certo.

TÁ FEIO!

Passageiros pulam grades e invadem estação - Divulgação

Passageiros pulam grades e invadem estação Divulgação

A cena é vista todo santo dia na estação de São Cristóvão… E tudo aos olhos dos agentes da Supervia e da PM, que ficam parados em frente!

Um bando de gente invadindo a linha do trem, tudo pra não pagar passagem. Olha o perigo…

“Na parte da manhã bomba. O povo vai, passa na maior tranquilidade pelas grades de proteção, e sobem na plataforma como se nada tivesse acontecido. E a gente pagando passagem, é absurdo”, conta uma passageira.



É muito arriscado! A gente sabe que tem um monte de trabalhador informal que na pandemia perdeu renda, não tem como pagar. Mas invadir dessa forma prejudica não só aqueles que podem se acidentar, mas todo mundo que depende do trem pra se locomover.



Se alguém sofrer um acidente na linha férrea, o trem vai ter que parar, e quem tem que chegar no trabalho, na hora, se lasca!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Esse jeitinho carioca aí não rola, e tenho dito.