O terror na Niterói-Manilha: só de janeiro a setembro deste ano, o aumento de roubos foi de 148% - ARQUIVO O DIA / 12.4.2019

Publicado 03/12/2021 00:00

A Niterói-Manilha agora é conhecida desta forma…

Não que as outras vias importantes do Rio não sejam assim, é só olhar para a Avenida Brasil, para a Linha Amarela.

O que não falta é via do medo espalhada pela cidade, mas essa tá batendo recorde!

E quando a gente fala isso, fala de bandos fortemente armados, que praticam roubo de cargas, fazem arrastão e tocam o terror em quem passa de carro, ônibus ou van.

Só de janeiro a setembro deste ano, o aumento de roubos foi de 148%! Número esse que é de uma via que nunca foi calma.

Ou seja, o que já era ruim só piorou!

Tudo isso bem próximo ao Complexo do Salgueiro…

"Eu até tive que parar de andar de ônibus, porque fui assaltado duas vezes na mesma semana, pelo mesmo ladrão. O bandido veio pegar o celular e eu nem tive como comprar um novo. É um medo de morrer muito grande", conta meu colega jornalista Fabiano Martínez, que teve que criar estratégia pra fugir desses vagabundos.

Olha o risco… Tudo isso com um revólver apontado para o meio da cara!

É muito perigoso. Principalmente porque a gente sabe que o critério de bandido é atirar sem pensar duas vezes, doa a quem doer.

O maior medo de quem passa por uma situação como essa não é perder um celular, mas a vida, e nisso ele não seria o primeiro.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Duas boas notícias pra duas histórias que a coluna trouxe nesses últimos tempos.

A primeira é a do Seu Silas Isquierdo, de Jacarepaguá, que precisa de um tratamento para próstata e o genro veio me pedir socorro.

A coluna cobrou e, finalmente, o senhor de 84 anos vai ter acompanhamento médico no Hospital dos Servidores.

A outra história é a da Dona Rosane dos Santos, da Taquara, que há três anos aguarda por uma cirurgia no períneo. A gente mostrou na quarta, reclamou e agora Rosane já está com consulta marcada para o próximo dia 13.

É muito bom conseguir ajudar quem quase nunca é ouvido. Uma pena que as coisas só funcionem nesse país na base da porrada!

Só reclamando e cobrando muito para garantir todos os direitos do povo.

Então, bora colocar o Pingo no I…

A gente vai continuar aqui, pronto pra brigar e defender a galera desse Riozão de Janeiro.

TÁ BONITO!

A gente já disse aqui na coluna várias vezes que o número de mulheres vítimas de violência doméstica aumentou com a chegada da pandemia…

Então, qualquer iniciativa de combate à violência contra a mulher é mais que importante. É necessária!

Por isso, domingo tem mais uma edição da Caminhada pelo Fim da Violência Contra Mulheres, a partir de 9 horas, em todo o Brasil e também no exterior.

O evento, promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, aqui no Rio vai acontecer no Aterro do Flamengo e a mulherada vai tá lá, pronta pra meter a colher sempre que algum covardão levantar a mão pra uma de nós.

Nomes importantes nesta luta, como Luiza Brunet, fazem parte da caminhada.

Bora lá prestigiar? Os homens maravilhosos que são contra a violência também são muito bem-vindos!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A gente mete a colher mesmo, e tenho dito!