Vacinação contra a Gripe e Covid, no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca. Na foto, Dilcea Machado, 77 anos. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/12/2021 06:25 | Atualizado 06/12/2021 06:52

Rio - O Ministério da Saúde pretende enviar ao estado do Rio ainda nesta segunda-feira (6) 160 mil doses da vacina contra a gripe, para que os municípios consigam seguir com a campanha de imunização da população geral. A capital fluminense é uma das que estão com a vacinação suspensa desde a última sexta-feira (3) por falta de doses. Nova Iguaçu também zerou o estoque de doses.

As 160 mil doses que serão enviadas são remanejadas do excedente das campanhas de vacinação contra a gripe dos estados do Espírito Santo e de Roraima. Serão 100 mil doses do Espírito Santo e 60 mil de Roraima, de acordo com as secretarias de Saúde dos dois estados.

A cidade do Rio vive um surto de Influenza desde a segunda quinzena de novembro. Diante do aumento dos casos, a Secretaria Estadual de Saúde começou a instalar tendas ao lado de UPAs estaduais para fazer a triagem dos casos leves de gripe. A pasta estima que a quantidade de atendimentos de síndrome gripal cresceu 400% na última semana de novembro. Outras cidades da Região Metropolitana também começaram a registrar aumento nos casos. Em Duque de Caxias, por exemplo, a secretaria viu crescer 200% o aumento de casos na unidade de saúde pediátrica.

A vacinação da covid-19 segue sendo aplicada nos postos. Ao longo desta semana - até sábado (11), pessoas de 58 anos ou mais podem receber a dose de reforço.