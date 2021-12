Imagem de como ficará obra de praça em Barra Mansa - Divulgação

Imagem de como ficará obra de praça em Barra MansaDivulgação

Publicado 06/12/2021 06:00

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro dá início, nesta segunda-feira, a um pacote de obras que contempla quatro municípios fluminenses e soma mais de R$ 25 milhões em investimentos. As intervenções incluem obras de contenção de encostas e drenagem no bairro de Jardinlândia, em Nova Friburgo, a construção de três praças em Engenheiro Paulo de Frontin, uma ponte em Barra Mansa e a revitalização da Orla da Praia do Saco, em Mangaratiba.



"O pacote de investimentos que estamos realizando vai garantir desenvolvimento econômico e social nessas regiões e qualidade de vida para a população", ressaltou o governador Cláudio Castro. Representando o governador, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, irá assinar junto com os prefeitos dos municípios contemplados e representantes das empresas responsáveis pela execução das obras os documentos que autorizam o início das intervenções.



"O Estado está se empenhando ao máximo para ajudar os municípios fluminenses. Todas essas obras eram um desejo antigo da população, que vamos ter a felicidade de poder realizar", frisou Lemos.

As obras de contenção de encostas e drenagem em Nova Friburgo, na Região Serrana, irão eliminar definitivamente os problemas enfrentados pela região desde a maior tragédia climática do país, em 2011, quando mais de 900 pessoas morreram. O método utilizado na obra inclui cortina atirantada próximo às residências; instalação de biomanta; solo grampeado nas imediações das vias de acesso; e muros de gabião; além de escadas hidráulicas na área de drenagem. O investimento é de R$ 16,7 milhões.



No município de Engenheiro Paulo de Frontin, no Centro Sul Fluminense, será dada a ordem de início para as reformas de três áreas de lazer, que terão investimento total de R$ 1,7 milhão. As praças contempladas são: Wagner Medeiros, em Jardim Novo Rodeio, a Júlio Nora, em Santo Antônio, e a praça principal localizada no distrito de Sacra Família. Entre as intervenções previstas estão a reforma das quadras, construção de parque infantil e implantação de academia da Terceira Idade.



Em Barra Mansa, no Sul-Fluminense, será dada a ordem de início para a substituição da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, que se encontra parcialmente interditada. Os investimentos somam cerca de R$ 4,8 milhões e o prazo de conclusão é de seis meses.



Já em Mangaratiba, um dos cartões-postais do município, a Praia do Saco, será totalmente revitalizada. Orçada em cerca de R$ 2,2 milhões, a obra vai incluir a instalação de ciclovia, calçadas acessíveis, padronização de piso, arborização, iluminação, áreas de lazer, entre outras melhorias. A previsão de entrega é para o segundo semestre do ano que vem.