Publicado 05/12/2021 19:35 | Atualizado 06/12/2021 08:37

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, no fim da tarde deste domingo, um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O quartel do Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca foi acionado às 18h22 para controlar as chamas. Não houve vítimas no incêndio. O fogo consumiu todo o apartamento, que fica no nono andar.

Uma testemunha contou que o incêndio provocou pânico em moradores do prédio. "Por volta de 17h30 começou a rolar um incêndio em um apartamento. Tinham algumas pessoas próximas ao apartamento que estava pegando fogo que não estavam conseguindo descer, muitas pessoas gritando. Depois de uns 20 minutos, os bombeiros chegaram e conseguiram controlar o incêndio", afirmou.

De acordo com os Bombeiros, os militares receberam ajuda do quartel do Recreio. O incêndio aconteceu na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, no Condomínio Sol de Marapendi. O fogo foi controlado às 19h27.

