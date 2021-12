José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do Rio - Reprodução

José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do RioReprodução

Publicado 05/12/2021 23:02

fotogaleria Rio - A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as buscas pelo bimotor que caiu na costa de Paraty foram suspensas na tarde deste sábado, 4 . A operação durou dez dias e percorreu a área em que o avião teria caído. Até o momento, o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, 20 anos, e o empresário Sérgio Dias, 45, não foram encontrados.

"A FAB se solidariza com as famílias dos ocupantes da aeronave acidentada e ressalta que a operação de Busca e Salvamento pela Aeronáutica poderá ser reativada se justificada por meio do surgimento de novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes. Com um esforço total de 74 horas de voo, as aeronaves da FAB realizaram as buscas em uma área total de 14.816 km², o equivalente a cerca de 9,7 vezes a área da cidade de São Paulo", afirmou.

Nas redes sociais, a esposa de Sérgio Dias criticou a decisão da Força Aérea de suspender as buscas. Ela afirmou que recebeu uma ligação da Marinha do Brasil neste domingo dizendo que também interrompeu a procura pelo empresário e pelo copiloto do bimotor. "Eu faço um apelo aqui a todo mundo que possa conhecer alguém que possa interceder. Eu peço encarecidamente que o poder público faça o que ele precisa fazer. Eu peço encarecidamente o apoio de todos que a gente conhece. Tem sido muito difícil porque a gente precisa de um desfecho. Nos ajudem a pedir, a interceder para que a Aeronáutica e que a Marinha estendam as buscas por mais alguns dias. Nos precisamos encontrá-los", desabafou.

Nesta sexta-feira, a mãe do copiloto do bimotor, a esteticista Ana Regina, fez um apelo emocionado na internet. Em uma série de stories postados em seu perfil no Instagram, ele pediu que aos internautas que ajudem com o fornecimento de redes de arraste. Ela também criticou o trabalho de buscas da Marinha, e afirmou que os equipamentos que estão sendo utilizados nas buscas estão sucateados

"Não vou esperar mais pela Marinha. Eles estão sendo desonestos comigo, uma mãe desesperada. Hoje é o nono dia de buscas. Informaram que iriam mandar navio com sonar mas ele não chegou até agora. O que está no local agora, está sem recursos. Fomos lá. Os militares, coitados, não têm culpa. O transporte deles está sucateado", disse Ana Regina.



Familiares e amigos do copiloto fazem buscas na região para localizar José Porfírio com lanchas. Além da mãe do jovem, a irmã e a namorada usam as redes sociais para também pedir ajuda de pessoas com embarcação para contribuir no trabalho de buscas.