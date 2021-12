Igor foi encontrado no Rio Grande do Norte com identidade falsa - Foto: Reprodução

Igor foi encontrado no Rio Grande do Norte com identidade falsaFoto: Reprodução

Publicado 05/12/2021 17:51

fotogaleria Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo, um dos suspeitos na morte do estudante de farmácia da UFRJ Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos, em outubro de 2020 . O homem, identificado como Igor Moreira Dantas, foi encontrado no Rio Grande do Norte escondido com a ajuda de familiares. Com ele, os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apreenderam uma identidade falsa.

Igor fugiu do Rio de Janeiro por terra no dia 20 dezembro de 2020. A primeira tentativa de prisão da Delegacia de Homicídios aconteceu no início de 2021, mas Igor acabou fugindo.





Após conseguirem entrar no apartamento, os policiais notaram que havia um quarto com o duto do ar condicionado com o aparelho fora do lugar, dando indícios de que o alvo havia fugido pelo vão para uma laje. Em seguida, houve uma busca por cerca de uma hora e Denner foi achado na sala de máquinas do elevador do prédio. Ele estava com uma mochila com nove tabletes de maconha. Foram encontrados ainda no apartamento munições de revólver, balanças de precisão para pesagem de drogas, além de coldres para armas de fogo. Em dezembro de 2020, um dos autores do crime, identificado como Denner Dias Barcia Alves, foi preso . Ele estava escondido em um apartamento na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul do Rio. A namorada do acusado, Bruna Crisostomo Alencar, estava retardando a abertura da porta, alegando a presença de cachorros da raça pitbull na residência.Após conseguirem entrar no apartamento, os policiais notaram que havia um quarto com o duto do ar condicionado com o aparelho fora do lugar, dando indícios de que o alvo havia fugido pelo vão para uma laje. Em seguida, houve uma busca por cerca de uma hora e Denner foi achado na sala de máquinas do elevador do prédio. Ele estava com uma mochila com nove tabletes de maconha. Foram encontrados ainda no apartamento munições de revólver, balanças de precisão para pesagem de drogas, além de coldres para armas de fogo.

Em outubro de 2020, pouco antes das 22h, Denner Dias Barcia Alves bateu na bicicleta elétrica da vítima na entrada da Urca, na Zona Sul do Rio. Igor e outro criminoso, que estava no banco traseiro do carro, desceram armados e o sequestraram. Marcos Winicíus foi encontrado morto com quatro tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após ser sequestrado na Urca, Zona Sul.

As investigações apontam que a caminhonete de Jaul Carvalho Carneiro de Mendonça deu apoio aos suspeitos. Horas após o crime, Jaul retornou para pegar a bicicleta elétrica da vítima que ficou no local do crime. Ele também foi responsabilizado por furto e homicídio.

A DHBF continua as investigações para realizar as prisões dos demais foragidos. Igor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Caicó, Rio Grande do Norte, e será encaminhado ao sistema prisional e transferência para o Estado do Rio de Janeiro.