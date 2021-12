Vacinação contra a gripe foi paralisada neste sábado por falta de doses na cidade do Rio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 05/12/2021 15:48

Rio - Nesta segunda-feira, 6, está prevista a chegada de nova remessa de vacinas da gripe para a retomada da vacinação no estado do Rio. O Ministério da Saúde havia informado na sexta-feira passada, 3, que a entregaria seria feita na segunda-feira e confirmou a informação neste domingo. A pasta enviará mais de 160 mil doses do imunizante contra a influenza.

O estoque de doses nos postos municipais de saúde se encerrou nesta sexta-feira. Por isso, a vacinação contra a influenza na cidade do Rio, que vive surto de gripe, foi paralisada neste sábado.

As 160 mil doses que serão enviadas na segunda-feira são remanejadas do excedente das campanhas de vacinação contra a gripe dos estados do Espírito Santo e de Roraima. Serão 100 mil doses do Espírito Santo e 60 mil de Roraima, de acordo com as secretarias de Saúde dos dois estados.

A pasta lembrou que na terça-feira passada, 30, foram entregues 200 mil doses ao estado fluminense, através de um remanejamento do Espírito Santo. Desde o início da campanha, em abril, a pasta distribuiu 6,4 milhões do imunizante vacina para o Rio. Vale reforçar, ainda, que já foram adquiridas e distribuídas mais de 80 milhões de doses da vacina para todas as unidades federativas.