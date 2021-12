A investigação apura se o grupo também distribuía drogas dentro do território estadual com destino às facções locais do tráfico - Divulgação

Publicado 05/12/2021 17:05 | Atualizado 05/12/2021 21:56

Rio - Polícia Civil estourou um sítio pertencente a uma quadrilha de tráfico internacional de drogas na manhã deste domingo (05), no bairro Brisa Mar, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. No local, os policiais apreenderam 5 malas que, juntas, teriam cerca de 250 kg da droga. Além disso, duas pessoas foram detidas para prestar depoimento.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o grupo distribuía drogas dentro do território estadual com destino às facções locais do tráfico. A quadrilha seria especializada em remessa de cocaína da América do Sul para a Europa, passando pelo Brasil.

O valor do quilo de cloridrato de cocaína, cocaína 99% pura, é estimado em 42 mil euros ( quase 280 mil reais) no local de entrada na Europa, mas que pode chegar a 75 mil euros (quase 480 mil reais) em Países do Leste Europeu.

Segundo os agentes, a droga saía de países fornecedores de cocaína pura (Bolívia e Colômbia) para municípios do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, eram embaladas em malas e com pesos que seriam então içadas por tripulantes participantes do esquema, burlando a fiscalização portuária.



As investigações seguem por parte da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), que irá investigar a distribuição local enquanto dados da ocorrência serão compartilhados com a DRE da Polícia Federal para determinar a origem de entrada no território nacional e local exato de destino.



A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias.