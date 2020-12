Marcos Winícius foi encontrado morto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2020 13:17 | Atualizado 27/12/2020 14:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo, Denner Dias Barcia Alves, identificado como um dos autores do homicídio do estudante de farmácia da UFRJ Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos, em outubro deste ano . O jovem foi encontrado morto com quatro tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após ser sequestrado na Urca, Zona Sul.

Denner Dias Barcia Alves

Segundo a Polícia Civil, investigadores obtiveram a informação de que Denner estava escondido em um apartamento na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul do Rio. Os agentes fizeram um cerco no local nesta manhã. Ainda de acordo com os agentes, a namorada do acusado, Bruna Crisostomo Alencar, estava retardando a abertura da porta, alegando a presença de cachorros da raça pitbull na residência.



Após conseguirem entrar no apartamento, os policiais notaram que havia um quarto com o duto do ar condicionado com o aparelho fora do lugar, dando indícios de que o alvo havia fugido pelo vão para uma laje. Em seguida, houve uma busca por cerca de uma hora e Denner foi achado na sala de máquinas do elevador do prédio. Ele estava com uma mochila com nove tabletes de maconha. Foram encontrados ainda no apartamento munições de revólver, balanças de precisão para pesagem de drogas, além de coldres para armas de fogo.

Polícia prende mais um acusado de matar estudante da UFRJ sequestrado na Urca

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Denner e Bruna foram encaminhados para a DHBF, onde será formalizado o cumprimento do mandado de prisão temporária do autor do homicídio. Além disso, o casal será autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição.

Crime

As investigações apontam que após sair de bicicleta de um shopping em Botafogo, na Zona Sul, onde tinha acabado de participar de um encontro em família, Marcos Winícius foi abordados por homens em um carro e uma caminhonete na entrada da Urca. O carro colidiu com a bicicleta e o jovem caiu no chão. Ele foi rendido pelos homens e colocado no carro. A caminhonete também retornou no local, naquela madrugada, para pegar a bicicleta. As informações são do portal G1.