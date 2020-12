Corpo de Marcos está no IML Arquivo Pessoal

Publicado 21/12/2020 12:47 | Atualizado 21/12/2020 12:48

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu dois suspeitos e identificou mais quatro pessoas no envolvimento do sequestro e na morte do estudante de farmácia da UFRJ, Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos . Marcos foi sequestrado na Urca, na Zona Sul em 8 de outubro e foi encontrado morto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 13 daquele mês.

As investigações apontam que após sair de bicicleta de um shopping em Botafogo, na Zona Sul, onde tinha acabado de participar de um encontro em família, ele foi abordados por homens em um carro e uma caminhonete na entrada da Urca. O carro colidiu com a bicicleta e o jovem caiu no chão. Ele foi rendido pelos homens e colocado no carro. A caminhonete também retornou no local, naquela madrugada, para pegar a bicicleta. As informações são do portal G1.

O dono da caminhonete foi preso e o carro foi apreendido na última quinta-feira. As investigações também apontam que o veículo estava parado na saída do shopping, quanto Marcos ainda estava lá dentro.

A polícia ainda investiga o envolvimento do jovem com um grupo que aplica golpes em traficantes e usuários de drogas no Rio e em outros estados.