De acordo com informações, o jogador prestou ajuda ao ciclista. Acidente aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram

De acordo com informações, o jogador prestou ajuda ao ciclista. Acidente aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da TijucaReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2021 15:25 | Atualizado 05/12/2021 15:36

Rio - O jogador de futebol Ramon Ramos, lateral do Flamengo, se pronunciou na tarde deste domingo sobre o atropelamento que resultou na morte do ciclista Jônatas Davi dos Santos, de 30 anos. O acidente envolvendo o atleta do time carioca e o entregador de comida por aplicativo aconteceu na noite deste sábado , na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ramon disse que está em contato com a família para dar todo suporte necessário e custear o sepultamento.

Em uma nota publicada pela assessoria do jogador, ele, primeiramente, lamentou o trágico acidente no qual se envolveu na noite deste sábado.

"Reafirmo o respeito às leis de trânsito e ressalto que estava dentro da velocidade permitida, quando fui surpreendido por Jônatas, que estava em uma bicicleta", disse ele.

O jogador do Flamengo reforçou que, logo após o acidente, acionou socorro e permaneceu no local para prestar auxílio e informações às autoridades. "Em depoimento na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, me coloquei à disposição para colaborar com as investigações do caso", disse Ramon.

Ramon disse que, nesse momento, busca forças para dar todo o auxílio necessário para a família de Jônatas e que está em contato com os parentes para dar o suporte necessário e colaborar com as despesas do enterro da vítima.

"Nesse momento de dor e sofrimento para todos os envolvidos, estou buscando forças para auxiliar em tudo o que for necessário a família da vítima. Estamos em contato com a família do Jônatas para dar o suporte necessário e colaborar com possíveis despesas do sepultamento", afirmou o atleta.

Ele finalizou que é um momento de muita tristeza e que frisa pelo respeito e amor ao próximo. "É um momento de muita tristeza e comoção, mas também é um momento de respeito e amor ao próximo. Vamos passar por isso juntos", disse.

Atropelamento

O ciclista estava trabalhando com entrega de comida para um aplicativo quando foi atropelado na noite deste sábado. O acidente aconteceu por volta das 20h30, altura do número 10.500, na faixa da esquerda da pista lateral da Avenida das Américas, no sentido Alvorada, altura da estação BRT interlagos.

Jônatas chegou a ser levado para ser atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas já deu entrada morto na unidade. O corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

Na noite deste sábado, o jogador do Flamengo prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) e negou ter consumido bebida alcóolica . Ele também afirmou que foi surpreendido por um ciclista que cruzou a via repentinamente na frente do seu carro - Honda Civic - e que não foi possível evitar o acidente. Após o impacto, ele parou o carro para prestar socorro e, ao perceber que Jônatas estava machucado, entrou em contato com os serviços de emergência.

O jogador afirmou que permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e que, após a vítima ter sido socorrida em uma ambulância, recebeu a notícia de que Jônatas não resistiu aos ferimentos. No depoimento, Ramon também informou que estava em velocidade compatível com a via, e que pouco antes do local do acidente há, inclusive, um semáforo com radar de velocidade.