De acordo com informações, o jogador prestou ajuda ao ciclista. Acidente aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da TijucaReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2021 11:15 | Atualizado 05/12/2021 14:50

Rio - O jogador de futebol Ramon Ramos, lateral do Flamengo, negou ter consumido bebida alcoólica antes de atropelar um ciclista na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na noite deste sábado . O atleta rubro-negro deve responder por crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na manhã deste domingo, familiares de Jônatas Davi dos Santos, de 30 anos, estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para identificar o corpo da vítima.

O jogador foi voluntariamente até a 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar depoimento acompanhado do seu advogado. Ramon alegou não fazer uso de bebida alcoólica. Como a polícia não notou sinais de embriaguez, foi dispensada a necessidade da realização do exame.

No depoimento, Ramon disse que foi surpreendido por um ciclista que cruzou a via repentinamente na frente do seu carro - Honda Civic - e que não foi possível evitar o acidente. Após o impacto, ele parou o carro para prestar socorro e, ao perceber que Jônatas estava machucado, entrou em contato com os serviços de emergência.

O jogador afirmou que permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e que, após a vítima ter sido socorrida em uma ambulância, recebeu a notícia de que Jônatas não resistiu aos ferimentos. No depoimento, Ramon também informou que estava em velocidade compatível com a via, e que pouco antes do local do acidente há, inclusive, um semáforo com radar de velocidade.

Ele ressaltou que o acidente não ocorreu em faixa de pedestre e o sinal estava aberto para veículos, além de pontuar que a via é bem sinalizada e as condições climáticas e de visibilidade eram boas no momento do acidente.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o atropelamento ocorrido na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Segundo os agentes, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para coletar imagens de câmeras de segurança e informações a fim de esclarecer todos os fatos.

De acordo com a polícia, o jogador do Flamengo deverá responder por crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Familiares de Jônatas chegaram por volta das 11h para o reconhecimento do corpo do entregador. Eles estavam abalados com o acidente. Até o momento, eles preferiram não dar entrevistas.

Atropelamento

Policiais militares do 31º BPM (Barra da Tijuca) realizavam patrulhamento pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , quando se depararam com o acidente envolvendo o jogador e o ciclista.

O ciclista estava trabalhando com entrega de comida para um aplicativo quando foi atropelado na noite deste sábado. O acidente aconteceu por volta das 20h30, altura do número 10.500, na faixa da esquerda da pista lateral da Avenida das Américas, no sentido Alvorada, altura da estação BRT interlagos.

Jonatas chegou a ser levado para ser atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas já deu entrada morto na unidade. O corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.