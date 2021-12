AquaRio, na Zona Portuária do Rio - Alexandre Macieira/Rio CVB

AquaRio, na Zona Portuária do RioAlexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 05/12/2021 16:39

Rio - Programa de muitas famílias cariocas, AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado irão dedicar uma semana inteira para receber pessoas com deficiência em visitas adaptadas. A ação acontece de 6 a 12 de dezembro, como parte das comemorações da "Semana da pessoa com deficiência em parques e atrações turísticas".

De 6 a 10 de dezembro, pessoas com deficiência entrarão gratuitamente no AquaRio e no BioParque do Rio, mediante documentação comprobatória. Nestes dias, o ingresso para um acompanhante será vendido com a tarifa reduzida nos dois parques.



Além disso, instituições em prol das pessoas com deficiência farão visitas mediadas durante toda a semana. Para isso, os ambientes dos parques estarão adaptados com objetos táteis para melhorar a experiência dos visitantes e haverá educadores auxiliando com audiodescrição dos recintos, tanques e animais.



Companhias de dança farão exibições especiais no anfiteatro do BioParque do Rio e no lobby do Aquario. Em 6 de dezembro, é a vez do coletivo Ver e não ver, que possui em seu elenco pessoas com deficiência visual. As apresentações acontecerão no BioParque, às 10h30 e 11h30.

O parque de São Cristóvão também receberá a companhia Dancing Down, com artistas com Síndrome de Down, e a Conexão de Dança Studio, no dia 11/12, às 10h30. Já no domingo, 12, os dançarinos do Dancing Down e do Conexão de Dança Studio se apresentam no lobby do AquaRio. Também às 10h30.



Criadores de conteúdo comandarão lives para conscientização sobre a necessidade de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Na segunda-feira, 6, é a vez do jornalista Marcos Lima, do perfil “Histórias de cego”. Já na quinta-feira, 9, serão Patrick Souza, diretor de esportes do Instituto Incluir, e Simone Guerra, do perfil “Saudações inclusivas”.

