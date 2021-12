Tiroteio no Complexo do Andaraí assusta moradores - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/12/2021 16:25

Rio - Moradores do Complexo do Andaraí, na Zona Norte do Rio, relataram nas redes sociais um intenso tiroteio durante a noite deste sábado, 4. De acordo com a Polícia Militar, agentes da base da UPP Andaraí entraram em confronto com criminosos armados. Até o momento, não há registro de apreensão, prisão ou feridos.

Nas redes sociais, circulam vídeos da intensa troca de tiros entre os agentes e os suspeitos. Um internauta relatou que o tiroteio interrompeu a reunião religiosa que estava acontecendo no momento. "Surreal. Os moradores fazendo culto de ação de graça e o estado entrando.... tiroteio formado no Morro do Andaraí, só Jesus", afirmou.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o crime.

