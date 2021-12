Em 2020, sem réveillon, orla de Copacabana ficou vazia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 05/12/2021 14:21





Guimarães também afirma que os eventos particulares serão impactados negativamente pelo cancelamento das comemorações oficiais. Isso porque o anúncio da não realização do Réveillon teria deixado as pessoas mais preocupadas e cautelosas quanto à epidemia. Rio - O cancelamento do Réveillon é mais uma ducha de água fria na retomada do setor de eventos. É a constatação de Pedro Augusto Guimarães, presidente da Associação Apresenta Rio, formada por diversas empresas da indústria do entretenimento. Na manhã deste sábado, 4, o prefeito Eduardo Paes anunciou que as comemorações oficiais da cidade estão canceladas, o que foi considerado positivo por especialistas em Saúde ouvidos pelo DIA "Isso vai gerar, novamente, uma confusão dentro dos órgãos de defesa do consumidor, na relação contratual entre empresas ou entre contratantes e prestadores de serviços. Vai ser um desafio. De toda forma, o que está cancelado é o Réveillon oficial da cidade, as festas realizadas pela prefeitura, não os eventos privados", disse.Guimarães também afirma que os eventos particulares serão impactados negativamente pelo cancelamento das comemorações oficiais. Isso porque o anúncio da não realização do Réveillon teria deixado as pessoas mais preocupadas e cautelosas quanto à epidemia.

"A gente vai adotar o que for determinado pelos órgãos oficiais, e concordamos que as medidas mais conservadoras e seguras devem ser priorizadas, mas o setor já demonstrou por diversas vezes que é capaz de entregar as melhores experiências dentro dos mais rigorosos protocolos de segurança e responsabilidade."



De acordo com uma Medida Provisória editada durante a pandemia, as empresas não precisam reembolsar os valores gastos pelos consumidores com ingressos e pacotes turísticos que forem cancelados até o dia 31 de dezembro, desde que assegurem a remarcação dos serviços. Mesmo assim, Guimarães diz que o cancelamento do Réveillon é uma sinalização negativa para a realização de eventos futuros, já que o planejamento é feito com antecedência para festas de maior público, como o Carnaval.



O prefeito Eduardo Paes anunciou uma reunião com o governador do Rio, Cláudio Castro, para tratar do cancelamento do Réveillon, mas a data do encontro segue indefinida.