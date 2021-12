O veículo que o motorista usava ainda não foi localizado - Divulgação/Disque Denúncia

O veículo que o motorista usava ainda não foi localizadoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/12/2021 13:34

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo (05), um cartaz para ajudar as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Geovani André Mendonça, de 34 anos.

De acordo com a família, a causa da morte não foi determinada. Devido ao estado de decomposição do corpo, não houve velório. Ele foi sepultado na última sexta-feira (03), no Cemitério do Catumbi, na Região Central do Rio.As investigações estavam a cargo da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), mas o inquérito foi repassado para Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Imagens de câmeras da região estão sendo analisadas. As circunstâncias e motivação do crime estão sendo investigados para se chegar a autoria do crime.O Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação dos envolvidos, nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, telefone (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, aplicativo 'Disque Denúncia RJ', Facebook/(inbox)