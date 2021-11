Motorista Geovani André Mendonça, de 34 anos, desapareceu no último dia 25, durante um serviço de coleta de material para reciclagem, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 30/11/2021 11:03

Familiares e amigos procuram, há 6 dias, pelo paradeiro do motorista Geovani André Mendonça, de 34 anos, que sumiu quando realizava a retirada de um entulho, próximo ao Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Morador de Bangu, na Zona Oeste, Geovani trabalha em uma empresa de reciclagem de sucatas, no Jacaré. De acordo com familiares, o motorista teria ido realizar o serviço com a Kombi da empresa, que também não foi localizada.

Pai de um menino de 10 anos, Geovani estava na empresa de sucatas há cerca de 4 anos, segundo familiares. Eles informaram ainda que o motorista estava feliz no trabalho e não demonstrou mudança de comportamento, tampouco, estaria recebendo ameaças ou envolvido em conflitos.

“Meu irmão é uma pessoa do bem, muito ligado à família, e não estava envolvido em conflitos. É trabalhador e sumiu durante o trabalho. Estamos há 6 dias fazendo buscas. Já fomos em diversas comunidades, hospitais e institutos de medicina legais. Nem a Kombi da empresa conseguimos localizar. A família está abalada e apreensiva”, disse a irmã do motorista, a autônoma Lenita Mendonça, de 32 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que assumiu às investigações. Imagens de câmeras da região estão sendo analisadas. De acordo com familiares, a último registro telefônico de Geovani foi captado na região de Del Castilho, por volta das 13 horas da última quarta-feira. A Kombi teria sido flagrada por imagens de câmeras passando pela Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer todos os fatos. Informações sobre o paradeiro do motorista podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338 / 2582-7129).







Estado registrou mais de 3 mil desaparecimentos em 2021

De janeiro a outubro de 2021, foram registrados 3.268 desaparecimentos no Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). A Baixada Fluminense teve maior número de ocorrências, com 1.017 casos, seguida das Zonas Norte e Oeste do Rio, que juntas somaram 801 registros. A capital tem 537 casos e a Região Metropolitana e Litorânea contabilizaram 433 sumiços. O Sul Fluminense e o Norte Fluminense registraram, respectivamente, 188 e 187 ocorrências e a Região Serrana, com menor número de casos, tem 105 desaparecimentos.