Estudante de música Gabriel Vinicius, de 24 anos, está desaparecido há 17 dias, após sair de uma clínica de reabilitação, em Resende, na Região Sul Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 23/11/2021 11:46

Desde o último dia 6 de novembro, familiares e amigos se revezam em buscas diárias para encontrar o paradeiro do estudante de música Gabriel Vinicius de Araújo, de 24 anos, que desapareceu após sair de uma clínica de reabilitação, em Resende, no Sul Fluminense do Rio.

De acordo com a família, Gabriel estava recuperado e saiu de forma espontânea da clínica, onde passou longo período em tratamento psicoterapêutico. Ele informou à família que seguiria para Zona Sul do Rio para procurar emprego. O estudante portava a mochila, documentos e objetos pessoais. O aparelho celular está desligado.

A mãe do estudante, a cuidadora de idosos Ivania Benedita Kauffman, 40 anos, que mora na Alemanha, viajou para o Rio de Janeiro para ajudar nas buscas e acompanhar o caso. O desaparecimento do estudante foi registrado na 89ª DP (Resende). A falta de contato e retorno do filho teria causado apreensão, pois Gabriel costumava se comunicar, quase todos os dias, com os familiares.

Em depoimento, a mãe do estudante disse que, no último dia 6, Gabriel disse que estava saindo da clínica e seguiria para o Rio de Janeiro, mas não informou exatamente o local, pois a ligação foi muito rápida. Segundo familiares, que conversaram com responsáveis pela clínica, a saída do estudante ocorreu sem conflitos.

“Estamos apreensivos com a falta de contato, pois isso não é comum. O Gabriel é comunicativo, estuda música e gosta de conversar com a família. Não descartamos a possibilidade de ele ter sido acometido por um surto psicótico e estar vagando pelas ruas. Contamos com a nossa fé e a ajuda das pessoas”, disse, emocionada, a mãe do estudante.

Informações sobre o paradeiro do Gabriel podem ser repassadas ao Disque-Denúncia pelo telefone (2253-1177) ou pelo WhatsApp ( 21 98849-6254).