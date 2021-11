Estudante Iris Mariana, de 14 anos, está sumida há 6 dias, após sair de casa, no Rio Comprido, na Zona Central do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 13/11/2021 12:51

Com apoio de colegas e amigos, a enfermeira Anete da Silva, de 57 anos, realiza buscas, há 6 dias, em diversos pontos da cidade para encontrar o paradeiro da filha, a estudante Iris Mariana da Silva Santos, de 14 anos, que desapareceu após sair de casa, no Rio Comprido, na Zona Central do Rio, na noite do último domingo.

Emocionada e tensa com a ausência, a enfermeira ressaltou a preocupação com o passar do tempo e a possibilidade dos iminentes perigos que a filha possa estar se submetendo. De acordo Anete, a adolescente não apresentou mudança de comportamentos, tampouco sinalizou estar passando por problemas psicológicos ou saúde. Quando saiu de casa, a estudante vestia short jeans, camisa rosa, tênis preto e portava aparelho celular, que não está recebendo chamadas.

'Estamos tensos'

“Como toda família, temos conflitos normais. Na semana passada, conversamos exatamente sobre questões de horários e demora no retorno para casa, sobretudo, à noite, pois a cidade tem histórico de violência. Estamos tensos, pois, ela tem apenas 14 anos e não costuma ficar fora de casa. Estou tendo ajuda de colegas e amigos, pois trabalho em hospitais públicos e conheço diversas pessoas. É duro ficarmos sem notícias dos filhos”, disse a enfermeira, que tem outro filho de 16 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). De acordo com relato à polícia, o sumiço pode ter sido motivado por conflitos familiares, no entanto, os agentes não descartarão outras possiblidades. Com autorização da Justiça, os policiais analisam imagens de câmeras da região e iniciaram o rastreamento do aparelho celular da estudante.

Informações sobre a estudante podem ser repassadas à DDPA (2202-0338 / 2582-7129) ou ao Disque-Denúncia (2253-1177), de forma anônima e com garantia do sigilo.