Após três dias desaparecida, a estudante Yasmin Fernandes, de 13 anos, foi localizada por uma mulher, em uma comunidade, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 05/11/2021 20:39 | Atualizado 06/11/2021 00:42

Após três dias de agonia e intensas buscas, familiares conseguiram localizar, nesta sexta-feira, a adolescente Yasmin Fernandes Machado, de 13 anos, em uma comunidade, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A adolescente desapareceu, na última quarta-feira, após sair da casa da avó, na Cacuia, na Ilha do Governador.

De acordo com a família, uma mulher, que preferiu não se identificar, moradora do Complexo da Penha, reconheceu Yasmin após acompanhar postagens da matéria sobre o caso no DIA Online e conseguiu fazer contato com amigos e familiares para resgatá-la. As circunstâncias e os desdobramentos do sumiço serão investigados pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Segundo a família, a mulher relatou ter visto a adolescente na comunidade, na madrugada desta sexta-feira. Ela conseguiu convencê-la a ir para sua casa, onde abrigou, provisoriamente, a estudante, até a chegada dos familiares. Apesar de não aparentar sinais de violência, Yasmin fará exames de corpo de delito e será ouvida pela polícia, acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Aliviada, a mãe da adolescente, a enfermeira Marcela Fernandes Lacerda, 30 anos, agradeceu o apoio das instituições e das diversas pessoas que ajudaram nas buscas. “Estamos há três dias sem dormir. A notícia do encontro trouxe um alívio para a família. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram. O pior passou. Agora, vamos conversar, dar o apoio necessário e tomar as medidas para ela seguir a vida dela”, disse, emocionada, a enfermeira, que está no sétimo mês de gravidez do segundo filho.