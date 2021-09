Após sumiço ter repercussão na mídia, adolescente Letícia Veloso, de 17 anos, foi encontrada pela família, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 18/09/2021 20:38

Foram 11 dias de angústia e apreensão, mas, enfim, familiares da adolescente Letícia Cristina Veloso dos Santos, de 17 anos, tiveram o alívio esperado, na manhã deste sábado. Após divulgação do caso no DIA Online, a jovem foi reconhecida por um amigo da família e encontrada pela mãe, quando caminhava em um dos acessos ao bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Letícia sumiu no último dia 7, após sair de casa para um suposto encontro marcado pela Web. De acordo com familiares, há indícios de a jovem ter sido abrigada na casa de uma pessoa desconhecida, que, devido à repercussão do caso na mídia e investigações da polícia, teria sido convencido a liberá-la. Assustada, a jovem, aparentemente, não apresentava sinais de violência, mas, segundo familiares, ainda não deu detalhes sobre o caso. As circunstâncias do sumiço serão apuradas pela polícia com apoio do Conselho Tutelar.

'Foram dias de muito sofrimento'

"Foram dias de muito sofrimento para familiares e amigos. Ficamos sem saber onde e com quem estava. Minha filha é jovem e inexperiente. Ela não pensou nos riscos que correu, ao marcar encontro na web. Graças a Deus tudo acabou bem, mas poderíamos estar contando uma história triste. O mais importante é tê-la de volta. Agora, a polícia vai apurar as circunstâncias do caso. Agradeço à toda equipe do DIA Online pela divulgação e às pessoas que ajudaram nas buscas”, disse, aliviada, a auxiliar de serviços gerais Simone da Silva Veloso, 44 anos.

O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a julho de 2021 foram registrados 2.227 desaparecimentos no Estado do Rio de Janeiro. Conforme o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Rio de Janeiro, o número de sumiços de adolescentes (12 a 17 anos) chega a cerca de 30% do total apurado, liderando o ranking de faixa etária. Cerca de 80% dos casos são motivados por conflitos familiares, informou a Fundação para Infância e Adolescência (FIA).



Caso reacendeu os riscos de aliciamentos nas redes sociais

O sumiço da jovem Letícia Veloso reacendeu o debate sobre os riscos de aliciamentos nas redes sociais, que, segundo especialistas, vêm aumentando, sobretudo, durante à pandemia, que acirrou o isolamento social e, consequentemente, à exposição excessiva de crianças e adolescentes na web.

“ Sempre alertamos que existe uma rede de aliciadores que usa as redes sociais para praticarem crimes. O uso da internet é fundamental na vida moderna, nos estudos, mas necessita de cuidados e limites, sobretudo, quando crianças e adolescentes ficam expostos. Os pais devem ficar sob alerta, sobretudo, quando os filhos ficam muito tempo na Internet ou introspectivos. O diálogo sempre é a melhor forma de prevenção para essas aventuras e desaparecimentos”, alerta Luiz Henrique Oliveira, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas.