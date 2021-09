menino Isaak do Carmo, de 11 anos, foi reconhecido quando dormia sob a marquise de uma loja de conveniência e encaminhado para um abrigo em São Gonçalo, na R. Metropolitana - Arquivo Pessoal

Publicado 03/09/2021 13:54

Após intensas buscas, o drama da família do menino Isaak do Carmo Félix, de 11 anos, teve um final feliz. Desaparecido há 6 dias, ele foi encontrado, na última quinta-feira, em um abrigo em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Isaak havia sumido, na sexta-feira passada, ao pular um vão entre a janela e a sacada do apartamento onde mora com os pais, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com familiares, após divulgação do caso nas redes sociais e na mídia, Isaak foi reconhecido por transeuntes quando dormia sob a marquise de uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis, em Itaboraí. A seguir, ele foi levado para São Gonçalo, onde ficou em um abrigo sob a guarda de Conselheiros Tutelares, que localizaram a família e seguiram até Santa Cruz para finalizar o processo reintegração aos pais.

Segundo os conselheiros tutelares, quando encontrado, o menino estava desorientado, o que dificultou a comunicação aos pais. As circunstâncias e os trajetos que o levaram a viajar por quase 100 quilômetros de distância serão investigados. Conforme familiares, Issak toma remédios controlados, pois sofre de déficit de atenção e hiperatividade. Sem uso dos medicamentos, os sintomas acirram e pode desencadear um surto, levando o menino a ficar andando a esmo e perder a noção de localização.

Aliviados, os pais agradeceram o apoio nas buscas. “´Depois de tanta procura e agonia, a informação sobre o encontro de um filho é um alívio. Agradecemos às dezenas de pessoas que ajudaram, às instituições envolvidas, à FIA, os conselhos tutelares e ao DIA Online que fez a divulgação. Ele gosta de sair do apartamento para brincar. Mas, diante de suas limitações, temos que vigiá-lo com a atenção máxima. Obrigado a todos, de coração!”, disse, emocionado, o cozinheiro Jorge Costa Féliz, de 36 anos.

Desaparecimentos de adolescentes têm maior número de registros, segundo Ministério Público

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados 2.227 desaparecimentos, de janeiro a julho de 2021, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o sumiço de adolescentes, entre 12 a 17 anos, correspondem a cerca de 29% dos casos registrados. Dados da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), indicam que os conflitos familiares ainda são os principais motivadores dos sumiços, incidindo em cerca de 80% das ocorrências. Contudo, especialistas reiteram que a prevenção aos desaparecimentos requer a intervenção de grupos multifatoriais, incluindo a família, o Estado e as instituições competentes.