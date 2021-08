Isaac Viana, de 44 anos, sumiu há cerca de 50 dias, após realizar um serviço de eletricista em uma academia, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias - Arquivo Pessoal

Isaac Viana, de 44 anos, sumiu há cerca de 50 dias, após realizar um serviço de eletricista em uma academia, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias Arquivo Pessoal

Publicado 24/08/2021 17:24

A polícia investiga o desaparecimento do eletricista Isaac Viana Freitas de Melo, de 44 anos, que, há cerca de 50 dias, sumiu após realizar um serviço em uma academia de ginástica, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com familiares, na ocasião, Isaac estava na companhia do filho, de 13 anos, que o auxiliava na manutenção de um exaustor e teria sido orientado pelo pai a esperar o fim do serviço na área externa do estabelecimento.

Publicidade

Contudo, segundo o adolescente, a demora no retorno do pai o levou a avisar a família, que o resgatou do local. Em depoimento à polícia, os proprietários da academia disseram que, após o serviço, efetuaram o pagamento combinado a Isaac e não tiveram mais contato com o eletricista.

O sumiço do marido surpreendeu a dona de casa Katia Ângela de Melo, 42, pois, segundo ela, Isaac estava bem de saúde, não apresentou mudanças de comportamentos e parecia feliz após comemorar, no dia anterior, o aniversário do filho de 7 anos.

Publicidade

“Achamos estranho o fato de ele sair, desaparecer e deixar o filho esperando. O Isaac não tinha motivos para fugir. Já realizamos buscas na região, em hospitais e até em institutos de medicina legais, mas ainda não obtivemos informações. Vamos aguardar o andamento das investigações ”, disse, apreensiva, a mulher do eletricista, com quem está casada há 12 anos.

Investigações - O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos). Além das diligências, os agentes ouviram familiares e proprietários dos estabelecimentos em que o eletricista prestava serviços. Imagens de câmeras também estão sendo analisadas. Informações sobre o paradeiro do Isaac podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), de forma anônima e garantia do sigilo.

Publicidade

Baixada registrou 683 desaparecimentos em 2021

De janeiro a julho deste ano, o Estado do Rio de Janeiro registrou 2.227 casos de desaparecimentos, conforme dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP). A Baixada Fluminense lidera o ranking de sumiços no estado com 683 ocorrências, seguida pelas Zonas Norte e Oeste do Rio, com 527 registros. Capital e Zona Sul tem 365 sumiços. Já as regiões Metropolitana e dos Lagos têm 314, a Região Norte, 131, e, por fim, as regiões Sul Fluminense e Serrana, registraram, respectivamente, 130 e 77 casos.