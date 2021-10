Estudante Sabrina Cartaxo, de 16 anos, desapareceu, há 2 dias, após sair do apartamento para caminhar na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Arquivo pessoal

Publicado 27/10/2021 10:46 | Atualizado 27/10/2021 10:54

Familiares e amigos procuram pelo paradeiro da adolescente Sabrina Freitas Cartaxo Pereira, de 16 anos, que desapareceu, na noite da última segunda-feira, após sair do apartamento, onde mora com os pais, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com familiares, a estudante deixou um bilhete informando que sairia para uma caminhada, na altura do Posto 2 da Praia de Copacabana, mas não retornou. A adolescente levou o aparelho celular, contudo o telefone foi desligado. Ela vestia calça de moletom, casaco azul e tênis.

Segundo a mãe da estudante, a empresária Mariana Cartaxo, de 34 anos, Sabrina nunca saiu de casa sem avisar e costumava informar à família em casos de demora no retorno. A possibilidade de a adolescente ter sofrido um surto não foi descartada, pois, conforme a mãe, Sabrina vinha passando por uma instabilidade psicológica.

‘Não conseguimos dormir’

“A Sabrina estava muito introspectiva, nos últimos dias. Mas não houve conflitos ou motivos para fuga. Ela gostava de ficar em casa estudando e avisava quando fosse sair. Estamos tensos, pois isso nunca ocorreu. Não conseguimos dormir e estamos apreensivos”, disse, emocionada, a empresária, que além da polícia, acionou o Conselho Tutelar e o Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

Saque- Familiares e amigos acionaram a polícia e realizam buscas na região. Antes do sumiço, conforme familiares, Sabrina fez um saque de R$80 em um caixa eletrônico. Imagens de câmeras de comércios e condomínios da região estão sendo analisadas. Sabrina é aluna do ensino médio em uma escola na Freguesia, na Zona Oeste do Rio, onde estuda desenvolvimento de jogos digitais. Amigos e colegas da escola ajudam nas buscas à estudante.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e será encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).Informações sobre o caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338) , de forma anônima e com sigilo garantido.