Estudante Victória Maria Costa Brito, de 15 anos, sumiu após sair de casa para ir a um supermercado, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 09/11/2021 13:26

Há cerca de dois meses, a estudante Victória Maria Costa Brito, de 15 anos, saiu para ir a um supermercado, próximo de casa, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Inicialmente, a ida da adolescente ao comércio era para recolher mantimentos para uma ação beneficente em sua comunidade, na Vila Vintém. Contudo, o que era para ser alegria acabou em tristeza. Victória jamais retornou ou deu notícias sobre o seu paradeiro.

O sumiço da estudante ocorreu na manhã do dia 25 de agosto. Desde então, familiares e amigos realizam buscam em ruas, praças, rodoviárias, abrigos hospitais e institutos de medicina legais. A mãe da adolescente, a vendedora ambulante Cristiana Costa da Silva, de 43 anos, negou a hipótese de a filha ter fugido por conflitos familiares. No entanto, ela não descartou a possibilidade de a estudante ter sido aliciada e registrou o caso na polícia. Victória não levou aparelho celular.

Ex-namorado é suspeito de envolvimento no sumiço, segundo a mãe

Estudante regular em uma escola municipal, em Padre Miguel, a rotina da adolescente Victória Costa era dividida entre os estudos e os afazeres domésticos, segundo familiares. Nos últimos meses, contudo, a estudante complementava suas atividades trabalhando como voluntária em uma instituição filantrópica, onde a mãe era beneficiária. A hipótese de ter sido aliciada por um ex-namorado, bem mais velho que ela, conforme relato da mãe, pode ter sido o motivo do sumiço.

“A Victória é querida na comunidade. Tem um sorriso largo e muitos amigos. Devido a problemas psicológicos e uma doença crônica, ela fazia uso de remédios controlados, mas nada que a fizesse mudar a rotina. Ela não tinha motivos para fugir. Não brigamos ou houve qualquer tipo de conflito. Foi muito estranho. De repente, ela saiu de casa e não retornou. Existe a suspeita sobre o ex-namorado. O rapaz gostava dela, mas tem mais que o dobro da idade da minha filha. Já levamos o caso para a polícia, fomos à casa da família dele e não o encontramos. Estamos desesperados. Só quero a minha filha de volta!”, disse, emocionada, a mãe da adolescente, que tem outros dois filhos, de 6 e 8 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Conforme relato à polícia, o suspeito já foi identificado, mas o nome é mantido em sigilo. Ele morava em Itaguaí e teria ido para um município da Costa Verde, no Sul Fluminense. Além do suposto aliciamento, todas as hipóteses estão sendo investigadas. A polícia informou que continua realizando diligências e colhendo provas para encontrar o paradeiro da estudante.

Informações sobre o paradeiro da adolescente Victória Costa podem ser repassadas ao Disque- Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338), de forma anônima e com garantia do sigilo.



Estado tem cerca de 3 mil desaparecimentos registrados em 2021

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o Estado do Rio de Janeiro registrou 2.291 desaparecimentos, entre janeiro a setembro de 2021. As três regiões com maiores números de casos são a Baixada Fluminense, com 909 sumiços, seguido das Zonas Norte e Oeste do Rio, com 698 casos e da Capital, que anotou 473 ocorrências.

No comparativo com o ano anterior, em 2021 o número de desaparecimentos apresentou aumento de 492 casos, compreendendo um aumento de 20% das ocorrências. De acordo com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Rio de Janeiro, os desaparecimentos de adolescentes (entre 12 a 17 anos) são os mais recorrentes, totalizando, aproximadamente, 29% dos casos registrados na pesquisa.