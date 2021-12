Secretaria Estadual de Saúde inaugurou tenda na UPA de Marechal Hermes na última sexta-feira (3) - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 06/12/2021 12:51

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio inaugurou nesta segunda-feira (6) uma tenda na UPA de Botafogo para receber pacientes com casos leves de gripe. Esta é a terceira estrutura instalada pela pasta para conter a lotação nas unidades de saúde, diante do surto de Influenza na cidade do Rio. Na sexta (3) e no sábado (4), tendas já haviam sido montadas nas UPAs de Marechal Hermes e Tijuca.

As tendas servem como uma triagem: os pacientes com sintomas de gripe são acolhidos por médicos nesses locais, e encaminhados para atendimentos internos dentro das unidades de saúde, caso estejam com um quadro que demande maior complexidade.

No domingo, a tenda de Marechal Hermes realizou 198 atendimentos, e a tenda da Tijuca outros 168. Além da estrutura de Botafogo, há a previsão da instalação de uma quarta tenda, ao lado do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Enquanto realiza o plano de contigência para evitar superlotação nas unidades, as secretarias trabalham em paralelo para manter a imunização em dia. As cidades do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu suspenderam a campanha de vacinação contra a gripe por falta de doses. Há a expectativa para esta segunda-feira (6) da entrega de 160 mil doses, doações dos estados de Roraima e do Espírito Santo, onde sobraram remessas da campanha de vacinação. Mas segundo a SES, não há, por parte do Ministério da Saúde, nenhum informe de envio de novas doses.