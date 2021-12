Lei aprovada hoje vai proteger e valorizar o samba e a história do Carnaval Carioca. - Leo Cordeiro/Divulgação

Lei aprovada hoje vai proteger e valorizar o samba e a história do Carnaval Carioca. Leo Cordeiro/Divulgação

Publicado 06/12/2021 12:21 | Atualizado 06/12/2021 12:29

Rio - Perto de completar 100 anos, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela agora é considerado Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A lei, de autoria do deputado estadual Dionísio Lins (PP), foi sancionada pelo governardor Cláudio Castro nesta segunda-feira, dia 6, e prevê preservar a cultura do samba, da música e da história do carnaval. Fundada em 1923, a agremiação é a maior campeã do carnaval carioca, somando 22 títulos.

Para Luis Carlos Magalhães, presidente da Portela desde 2016, a lei é um avanço para as escolas de samba no geral. "É mais do que justo que a Portela, assim como a Magueira, Unidos da Tijuca, Vizinha Faladeira, entre outras, tenham esse reconhecimento social", enfatizou. "Esse título vem somar, ajudar o samba a ser respeitado".

Luis Carlos relembrou como as escolas foram prejudicadas pela gestão anterior da Prefeitura do Rio, que alimentou, segundo ele, o preconceito em relação ao carnaval e ao samba. "A Portela vai fazer 100 anos. A nossa luta, apoiada pelo deputado Dionísio Lins, é por reconhecimento social", disse. "Fazemos parte da maior festa brasileira, do maior espetáculo, feito, desde o início, por pessoas que trabalham muito, ex-escravos, músicos marginalizados. Não dá mais para tratarem os desfiles como problema, com inferioridade".

Tia Surica, 81 anos, baluarte e matriarca da Portela, famosa pela feijoada e por desfilar na escola há mais de 70 anos, comemorou o reconhecimento. "É uma satisfação muito grande. Tudo que enaltece a minha escola é um prestígio para mim", afirmou.

Fundada no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, a escola é responsável por algumas inovações nos desfiles, como o samba-enredo, as alegorias, as fantasias e a comissão de frente. Além disso, a Azul e Branco é um celeiro de grandes compositores, entre eles Monarco, Candeia, Paulinho da Viola, David Corrêa, Noca da Portela e muitos outros. Estrelas da MPB como Zeca Pagodinho, Luiz Ayrão, Marisa Monte e Teresa Cristina são alguns dos torcedores ilustres da agremiação.