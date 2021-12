Rapaz foi preso por desacato, lesão corporal e resistência - Repercussão

Publicado 08/12/2021 14:18 | Atualizado 08/12/2021 14:43

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra guardas municipais agredindo e arrastando um camelô até uma viatura e tentando imobilizá-lo com um "mata-leão". O caso aconteceu durante ação de rotina de ordenamento urbano da Guarda Municipal (GM) na Taquara, Zona Oeste do Rio, e, segundo a instituição, o rapaz no vídeo havia xingado e tentado agredir um dos agentes. O jovem, ainda não identificado, foi preso por desacato, resistência e lesão corporal. De acordo com representantes dos camelôs, houve excesso dos envolvidos, o que é apurado pela GM.

A ação de ordenamento urbano aconteceu nesta terça-feira, dia 7, e foi realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) com apoio da Guarda. O objetivo da operação integrada era fiscalizar diversas irregularidades na Taquara, incluindo os camelôs que trabalhavam sem licença.

Segundo a Guarda Municipal, três homens tinham desacatado o efetivo com xingamentos e o que aparece no vídeo deu socos contra um dos guardas. Ao tentar fugir, ele foi detido e resistiu a prisão, o que gerou a necessidade de imobilizá-lo até a viatura, de acordo com a instituição.

Em seguida, o rapaz foi levado à 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada como desacato, resistência e lesão corporal. A Guarda Municipal também está apurando a postura dos guardas, para verificar se houve excessos. O jovem continua preso.



— Maria dos Camelôs (@mariadoscamelos) December 8, 2021

Maria dos Camelôs, coordenadora-geral do Movimento Unido dos Camelôs (Muca), usou seu perfil pessoal no Twitter para denunciar a violência dos guardas. Segundo ela, os trabalhadores são constantemente perseguidos. Em novembro, por exemplo, Maria divulgou outra ação da GM que terminou na destruição de barracas de alguns camelôs. "Mais de dois milhões de desempregados nesse país, e o trabalhador sendo tratado dessa maneira, não é possível que vamos ter que conviver com uma Guarda truculenta", afirmou em postagem.

Ela continuou o relato afirmando que o rapaz preso na ação de ontem teve um dente arrancado e cobrou o poder público para reverter a situação de irregularidade dos camelôs. "O que estamos presenciando é um choque de ordem disfarçado. Queremos respostas sobre essa e outras atuações da GM em plena pandemia", explicou. "É desumano que a Guarda Municipal do Rio use violência contra os camelôs, que vão as ruas levar o sustento para casa".

Brenno Carnevale, secretário municipal de Ordem Pública, aproveitou a repercussão nas redes para se posicionar. Segundo ele, a prefeitura tem feito o possível para ajudar os camelôs. "O governo Eduardo Paes já distribuiu mais de 330 novas licenças e barracas para ambulantes previamente mapeados nas ruas, que deixam de depender de exploradores que se consideram donos do chão", completou.