Força-tarefa prende no Rio um dos maiores responsáveis pela produção de drogas sintéticas de Santa CatarinaDivulgação

Publicado 08/12/2021 13:04

fotogaleria Rio - A Polícia Civil do Rio, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu, nesta quarta-feira, um dos maiores responsáveis pela produção e distribuição de drogas sintéticas do Estado de Santa Catarina. Segundo a corporação, Jucilei dos Reis Junior, de 26 anos, foi capturado em sua casa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Durante as buscas em sua residência, foi encontrada uma CNH falsa, em nome de Victor Ferreira da Silva, e um contrato de locação de imóvel em nome do mesmo. A polícia também achou grande quantidade de substâncias que aparentemente parecem ser anabolizantes.

De acordo com as investigações da Policia Civil de Santa Catarina, a área de atuação de Jucilei Junior era no Norte catarinense, principalmente nos municípios de Balneário Camboriú e Itajaí.



Em abril deste ano, a Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 13 pessoas suspeitas de integrar a quadrilha que fabricava drogas sintéticas como Ecstasy e LSD no estado e vendia para cidades do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo por atacado.

Na operação, batizada com o nome Operação @Express, 100 mil comprimidos de sintéticos foram apreendidos. As substâncias estavam em Camboriú, em um local usado pelo grupo para armazenar as drogas prontas para o envio. Em Itajaí, a polícia encontrou mais de R$ 800 mil dentro de uma mala.

O transporte das substâncias era feito através de empresas de ônibus que fazem o serviço de envio de carga.

Segundo a polícia, quando os comparsas de Jucilei foram presos, ele fugiu do seu estado e se escondeu no Recreio dos Bandeirantes, onde foi encontrado nesta quarta-feira.



Na investigação, que durou cerca de um ano e meio, a polícia identificou que a quadrilha atuava em três diferentes núcleos. O primeiro "alto escalão" era composto de sete pessoas responsáveis pela produção das drogas e compra dos produtos químicos.



"O segundo escalão que conseguimos identificar [eram] traficantes locais que faziam a venda de varejo dessa droga. E, por fim, o terceiro escalão nós colocamos os indivíduos que funcionavam como laranjas do grupo", afirmou o delegado da DIC de Balneário Camboriú, Vicente Soares, à época.

Contra Jucilei tinha um mandado de prisão expedido pela comarca de Camboriú-SC pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Ele e todo material apreendido foram encaminhados para a sede da Draco. A ação teve a cooperação dos policiais do Setor de Investigação Criminal (SIC) da comarca de Garuva e Itajaí.