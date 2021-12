No sábado, três pessoas estavam abordo de um barco que acabou virando na Praia de Itaúna - Divulgação

Publicado 08/12/2021 13:16 | Atualizado 08/12/2021 13:54

Rio - Apesar do clima chuvoso, bombeiros seguem nesta quarta-feira (08) com as buscas por um homem desaparecido em um acidente de barco em Saquarema, na Região dos Lagos, pelo quinto dia consecutivo. A ação iniciou às 6h e deverá se estender até às 18h. Até o momento, a corporação afirma não ter encontrado nenhuma pista do paradeiro da vítima.

Desde a última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros vem utilizando aeronaves, embarcações, motos aquáticas e veículos terrestres na praia de Itaúna para tentar encontrar o homem desaparecido.

O acidente aconteceu nesta último sábado, quando um barco virou com três pessoas dentro na Praia de Itaúna, que costuma ser cenário de competições nacionais e internacionais de surf. Uma delas conseguiu se salvar nadando para próximo das pedras da praia, a segunda acabou se afogado e foi socorrida Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. De acordo com testemunhas, uma das vítima foi resgatada e passa bem, já a segunda acabou falecendo na unidade de saúde da cidade.