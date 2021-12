Serviço volta a ser operado nesta quarta-feira - Arquivo / Agência O Dia

Serviço volta a ser operado nesta quarta-feiraArquivo / Agência O Dia

Publicado 08/12/2021 07:33 | Atualizado 08/12/2021 08:19

Rio - A linha Pingo D’água x Alvorada, conhecida como “diretão” voltou a circular nesta quarta-feira (08). De acordo com a Prefeitura do Rio, com 25 ônibus comuns, a rota será operada nos dias úteis durante os horários de maior movimento de passageiros, das 4h às 8h e das 16h às 20h, com intervalos de 5 minutos.

Pela manhã, os "diretões" seguirão pela pista exclusiva do BRT em direção a Alvorada, na Barra da Tijuca. À tarde, farão o sentido inverso, partindo da Plataforma C do terminal.

O serviço eventual Pingo D'Água x Alvorada (SE03) funcionou de abril até junho e, segundo a prefeitura, o serviço foi interrompido após o aumento do número de articulados aptos a circular. No entanto, a retomada das atividades econômicas, de lazer e das aulas presenciais aumentou o número de passageiros. O município diz que além do Santa Cruz x Alvorada, o retorno da linha eventual Pingo D’Água x Alvorada vai reforçar a operação dos BRTs no corredor Transoeste.