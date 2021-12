Fim de semana será de tempo claro e calor na capital - Reginaldo Pimenta / Arquivo /Agencia O Dia

Publicado 09/12/2021 14:51 | Atualizado 09/12/2021 15:03

Rio - O ciclone tropical que passava pelo oceano se afastou da costa do Rio, nesta quinta-feira (09). No entanto, ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável na cidade. Ao longo do dia, o céu varia de nublado a parcialmente nublado, com chuvisco e chuva fraca isolada durante a tarde. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 a 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão

elevação, com máxima prevista de 28°C e mínima de 18ºC.

A partir desta sexta, o sol volta a aparecer com a promessa de um dia de praia para os cariocas. Algumas nuvens persistem, mas sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 30°C e mínima de 18°C. No sábado (11) o sol aparece forte e o tempo fica estável. A temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 20°C.

No domingo (12) as temperaturas estarão novamente em elevação com máxima prevista de 37ºC e mínima de 20°C. Há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, no fim do dia e durante a noite.

Na segunda-feira (13/), o tempo segue instável e a previsão é de pancadas de chuva em pontos

isolados, a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9km/h).