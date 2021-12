Kathlen Romeu estava grávida de 14 semanas quando foi baleada no Complexo do Lins - Reprodução Internet

Kathlen Romeu estava grávida de 14 semanas quando foi baleada no Complexo do LinsReprodução Internet

Publicado 09/12/2021 13:18 | Atualizado 09/12/2021 14:22

Rio - Familiares de Kathlen de Oliveira Romeu , de 24 anos, morta no dia 8 de junho deste ano, fizeram um protesto em frente ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta quinta-feira. O ato foi realizado para marcar os seis meses da morte da jovem, que estava grávida, e para cobrar respostas sobre quem foi o autor do tiro que matou a designer de interiores. Ela foi baleada durante uma ação da Polícia Militar, no Complexo do Lins, na Zona Norte, quando ia visitar a avó. Ela e os pais haviam se mudado da comunidade por conta da violência.

Os parentes pedem mais agilidade na investigação e alegam que não recebem atualizações do caso. "Uma sensação de impotência, de descaso. É uma coisa estrutural que a gente vem, uma necropolíticia de segurança que é direcionada às pessoas, que todo mundo sabe, somos nós, pretos, favelados, pobres, que não temos direito a nada", disse Luciano Gonçalves, o pai da jovem, em entrevista ao RJTV.

O namorado de Kathlen também estava presente no protesto. "São seis meses de dor de saudade. A gente fica ainda incrédulo que isso tudo aconteceu", disse.

Com cartazes, a família da jovem pediu pelo fim das manobras policiais conhecidas como troias e pela implementação das câmeras nos uniformes policiais. "Eles tiram a vida da pessoa em segundos e levam seis meses pra nada, não fizeram nada, parece que eu ainda estou no dia 8 de junho", disse a mãe da jovem, Jaqueline Lopes.

Em julho, a Polícia Civil realizou uma reconstituição do dia do crime . Cerca de 50 policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais da (Core) da Polícia Civil, em seis viaturas, dois blindados participaram do procedimento. Os parentes da designer também acompanharam a simulação.

Questionada sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil disse que o inquérito está em fase de conclusão. A Delegacia de Homicídios recebeu novas imagens do momento do tiroteio que resultou na morte de Kathlen e mostra a movimentação dos policiais. A especializada agora analisa as gravações. "O inquérito será encaminhado ao Ministério Público tão logo apreciados os fatos apresentados no material", disse a corporação por meio de nota.