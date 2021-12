O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo telefone - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 09/12/2021 15:16 | Atualizado 09/12/2021 15:21



Rio - O Detran.RJ vai realizar, no próximo sábado (11), um mutirão especial para serviços veiculares. Ao todo, serão disponibilizadas 10 mil vagas para os diversos serviços de veículos, como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo pelos telefones: (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

Os postos disponíveis para agendamento são: Barra da Tijuca, Ilha (Tubiacanga), Parada de Lucas, Ceasa, Campo Grande, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, Reduc, Santa Cruz, Itaboraí, Vila Isabel, Machado de Assis, Cocotá, Haddock Lobo, Magé, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Mesquita, Paraíba do Sul, Valença, Cachoeira de Macacu, Paty do Alferes, Campos l, Cordeiro, Paracambi, Volta Redonda, Campos ll, Teresópolis, Itaperuna, Vassouras, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios Petrópolis, Barra do Piraí, Macaé, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Araruama e Miguel Pereira. O atendimento será das 8h às 17h.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.