Subtenente deixa duas filhas - Reprodução

Subtenente deixa duas filhasReprodução

Publicado 09/12/2021 08:18 | Atualizado 09/12/2021 09:54



Rio - O subtenente Rogério da Silva Brandão , de 58 anos, será enterrado nesta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para 12h e o enterro às 15h. Ele foi baleado na cabeça durante um patrulhamento na Avenida Nazaré, em Anchieta, na Zona Norte, nesta quarta. O agente foi socorrido ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, mas não resistiu e morreu na unidade.

fotogaleria

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para pedir informações que levem ao paradeiro de criminosos envolvidos na morte do subtenente Rogério. A recompensa é de R$ 5 mil. Com a divulgação do cartaz, o objetivo é auxiliar nas investigações do Núcleo de Investigação de Morte de Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (NIMP). O policial estava na corporação há 26 anos e deixa esposa e duas filhas.



Rogério foi baleado por volta de 7h30, ao tentar fazer abordagem de um veículo da marca Hylux de cor vermelha. O carro havia sido roubado na Rua Joaquina Albuquerque, próximo ao Supermercado Cristal, em Nilópolis, por volta de 07h. No momento do crime, o suspeito dirigia pela contramão da antiga Estrada Rio do Pau. Segundo relatos, os ocupantes atiraram contra os policiais e fugiram em direção à Rua Crisóstomo Pimentel. O

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para pedir informações que levem ao paradeiro de criminosos envolvidos na morte do subtenente Rogério. A recompensa é de R$ 5 mil. Com a divulgação do cartaz, o objetivo é auxiliar nas investigações do Núcleo de Investigação de Morte de Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (NIMP). O policial estava na corporação há 26 anos e deixa esposa e duas filhas.Rogério foi baleado por volta de 7h30, ao tentar fazer abordagem de um veículo da marca Hylux de cor vermelha. O carro havia sido roubado na Rua Joaquina Albuquerque, próximo ao Supermercado Cristal, em Nilópolis, por volta de 07h. No momento do crime, o suspeito dirigia pela contramão da antiga Estrada Rio do Pau. Segundo relatos, os ocupantes atiraram contra os policiais e fugiram em direção à Rua Crisóstomo Pimentel. O veículo utilizado pelos bandidos foi localizado na Rua Nelson Meireles Neto , em Guadalupe.

A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal. Agentes da especializada atuam para identificar o criminoso. O secretário da Polícia Militar, Cel Luiz Henrique, também falou sobre as buscas pelos responsáveis: "Não vou permitir que este crime fique impune e todos os esforços serão feitos para que os assassinos sejam encontrados".



Com a morte do subtenente, chega a 72 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021, no Rio de Janeiro. Sendo:



54 da Polícia Militar/RJ, quatro da Polícia Civil, três agentes penitenciários, três do Exército Brasileiro (EB), dois da Marinha do Brasil, dois guardas municipais, um do Degase, um Sargento da Reserva do EB,

um bombeiro e um policial militar de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na morte do Agente de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).