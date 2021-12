Estação de Madureira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Uma passageira caiu nos trilhos da estação de trem de Madureira, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira, 9. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campinho foi acionado às 8h08min para socorrer a vítima. Após ser retirada da via férrea, a mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Antes da chegada dos bombeiros, o homem que prestou os primeiros socorros afirmou que a vítima estava ferida na perna. A SuperVia disse que a passageira ignorou o aviso sonoro do fechamento das portas e tentou embarcar em uma composição que já estava em movimento. Momentos depois do acidente, os trens do ramal Japeri foram desviados para circular em outra linha, mas o serviço normalizou às 8h30m. Até o momento, não há informações sobre o nome da mulher.

Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido e alertou aos seus clientes sobre a importância do aviso sonoro. “Diariamente, em viagens dos trens do Rio de Janeiro, são registrados casos de tentativa de impedir o fechamento de portas, ou ainda de reabertura das portas por pessoas que tentam, correndo, acessar a composição após os avisos luminosos e sonoros de partida. Há ainda casos de desrespeito à faixa amarela.”